Мишустин: Кабмин выделит дополнительно 3 млрд рублей на борьбу с пожарами

Правительство выделит на тушение лесных пожаров дополнительные средства в размере около 3 миллиардов рублей, важно не допустить ухудшения ситуации, в ряде регионов он остается сложной. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

"В ряде регионов сейчас сложная обстановка​​​. В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации, там работают региональные службы и федеральные подразделения Авиалесоохраны", - сказал он. "Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон", - поставил задачу глава правительства.

Для этого камбин "направит на борьбу с лесными пожарами дополнительно около 3 миллиардов рублей", сообщил он и добавил, что здесь главное - "действовать последовательно, своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки".