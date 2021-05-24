Ситуация с лесными пожарами в этом году в России лучше, чем в предыдущем, однако возгорания возникают почти во всех регионах страны, по многим синоптики дают неутешительный прогноз на ближайшее время. Правительство выделит дополнительные средства на борьбу с огнем, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также обсудил с заместителями перспективы развития туризма на Камчатке и старт программы кэшбека за детские путевки.

"В ряде регионов сейчас сложная обстановка" , - оценил глава кабмина пожарную ситуацию. "Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон", - поставил задачу глава правительства. Для этого камбин "направит на борьбу с лесными пожарами дополнительно около 3 миллиардов рублей", сообщил он и добавил, что здесь главное - действовать последовательно, своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки.

В ближайшие недели угроза вряд ли отступит, следует из доклада вице-премьера Виктории Абрамченко. "По данным Гидромета, сложная обстановка с лесными пожарами ожидается в Архангельской области, Республике Коми, Новгородской области, восточных районах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, южной половине Уральского и Сибирского федеральных округов, ХМАО, в Иркутской области, Хабаровском и Приморском краях", - сообщила она. Риск пожаров сохраняется во всех субъектах Федерации, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этом году количество очагов уменьшилось в 1,3 раза, а площадь пожаров сократилась на 37 процентов, отметила вице-премьер. При этом выросла оперативность тушения - в первые сутки она составляет более 88 процентов. "29 регионов ликвидировали возгорания в день их обнаружения", - сообщила Абрамченко. Всего же с начала года зафиксировано 4,5 тысячи лесных пожаров на общей площади порядка 540 тысяч гектар. Наиболее подверженными стихии остаются регионы Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов - на их долю приходится 83 процента всех лесных пожаров.

Одним из самых "горимых" регионов остается Тюменская область, там объявлен режим чрезвычайной ситуации, введен полный запрет на посещение лесов. "За прошедшие выходные удалось в 5 раз сократить площадь пожаров с 20 тысяч до 4 тысяч гектаров", - доложила вице-премьер. Ежедневно на тушении пожаров в области задействовано свыше тысячи человек и 200 единиц техники, работает авиация, в том числе танкерная.

Анализируя ситуацию, профильные ведомства пришли к неутешительному выводу. "Подавляющее число лесных пожаров в этом году - это 96 процентов - связано с человеком. И только четыре процента - с грозами", - заявила Виктория Абрамченко. Конкретных причин всего две. Первая - несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности - непотушенные костры, брошенные окурки и прочее. Вторая (это более трети всех пожаров) связана с выжиганием сухой травы рядом с лесными массивами. Вице-премьер напомнила, что с этого года кабмин не будет предоставлять мер поддержки "тем аграриям, которые допускают сельхозпалы". Но несмотря на все сложности, "ситуация с лесными пожарами находится под контролем", считает Виктория Абрамченко.

Затем к совещанию подключился с Камчатки вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По поручению главы правительства он отправился в регион, чтобы на месте оценить возможности увеличения турпотока в крае в целом и в Долине гейзеров. Вопрос о ее доступности для туристов обсуждался на совещании, которое на прошлой неделе проводил президент Владимир Путин.

"Ключевой сдерживающий фактор развития туризма на Камчатке, массового туризма - это ограничения логистические. В связи с этим высокая стоимость туров", - доложил Чернышенко. Выход - развитие малой авиации, это позволит втрое снизить себестоимость поездок, ведь самолеты дешевле в эксплуатации, чем вертолеты, пояснил вице-премьер. Уже в этом году должны заработать три из 30 существующих аэродромов, другие нуждаются в модернизации. В нее вложится не только государство, но и бизнес. Определен инвестор на поставку новых самолетов, их начнут закупать уже в этом году, сообщил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также рассказал о подготовке к запуску программы возврата части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Она стартует 25 мая, но компенсацию получат и те, кто приобрел путевки до этой даты, уточнил Чернышенко, алгоритм уже проработан. "Программа возврата средств по уже купленным до 25 мая путевкам стартует 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября, - сообщил он. - Логика в том, что для получения средств необходим факт подтверждения отдыха ребенка в лагере". Сразу после окончания первой смены родители смогут обратиться за возвратом. На портале госуслуг появится для этого специальная форма.

Всего же с начала года зафиксировано 4,5 тысячи лесных пожаров на общей площади порядка 540 тысяч гектар

"Всего на программу возврата средств за половину стоимости детских путевок понадобится расчетно 12 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов уже выделены по программе "Мир", то есть дополнительно потребуется около 7 миллиардов", - сообщил Чернышенко.

Михаил Мишустин поручил ему "в кратчайшие сроки подготовить все документы, необходимые для реализации этих решений". "И очень важно, чтобы именно обратная связь дала возможность родителям детей, которые будут отдыхать в лагере, любой из появившихся вопросов решить быстро и эффективно", - подчеркнул он.