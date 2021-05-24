Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
11:36 24.05.2021

Мишустин поручил ведомствам заняться величиной квартплаты

Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи поручил ряду ведомства премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Поручение дано Минэкономразвития, Минтруду, Минстрою и Минфину по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2020 году.

Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
Почему москвичи все чаще платят за ЖКХ напрямую поставщикам

Стандарт допустимой доли расходов должен быть установлен с учетом экономических и социальных особенностей регионов и с определением источников финансирования. Ведомства должны представить согласованные предложения до 1 июля нынешнего года.

Вопрос о возможности снижения общероссийского "порога" оплаты ЖКУ с 22% до 15% от дохода семьи был задан премьер-министру депутатами. Предоставление субсидии на оплату ЖКУ - это полномочие регионов, подчеркнул Мишустин в ответе. В 2019 году на субсидии было выделено примерно 70 млрд рублей. Регионы отличаются экономически и климатически, поэтому они сами устанавливают стандарт стоимости услуг ЖКХ, нормативы площади для определения размера субсидий, размеры допустимой доли расходов граждан на ЖКУ, добавил Мишустин.

"Я считаю, что если просто выделением средств это решать, тут опять поплывет сетка. Это, ещё раз повторю, полномочие субъектов Российской Федерации, они должны принимать эти решения, и этот вопрос требует достаточно детального обсуждения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта. Мы поддерживаем сам подход, я полностью его поддерживаю, но с финансированием надо разбираться с полномочиями субъектов", - сказал Мишустин в Госдуме.

Минстрой в 2020 году предлагал плавно, в течение пяти лет, снизить федеральный порог получения субсидий с 22% до 15%. Однако такое предложение не было поддержано Минфином. Сейчас общероссийская планка остается на 22% - если оплата ЖКУ отнимает большую долю семейных доходов, жители могут претендовать на субсидии. Регионы имеют право снижать эту планку. Так, год назад в 24 регионах максимальная доля расходов семьи на квартплату была от 15 до 21%, в трех субъектах - менее 15%.