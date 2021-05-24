Мишустин поручил ведомствам заняться величиной квартплаты

Проработать вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в доходе семьи поручил ряду ведомства премьер-министр Михаил Мишустин.

Поручение дано Минэкономразвития, Минтруду, Минстрою и Минфину по итогам выступления Мишустина в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2020 году.

Стандарт допустимой доли расходов должен быть установлен с учетом экономических и социальных особенностей регионов и с определением источников финансирования. Ведомства должны представить согласованные предложения до 1 июля нынешнего года.

Вопрос о возможности снижения общероссийского "порога" оплаты ЖКУ с 22% до 15% от дохода семьи был задан премьер-министру депутатами. Предоставление субсидии на оплату ЖКУ - это полномочие регионов, подчеркнул Мишустин в ответе. В 2019 году на субсидии было выделено примерно 70 млрд рублей. Регионы отличаются экономически и климатически, поэтому они сами устанавливают стандарт стоимости услуг ЖКХ, нормативы площади для определения размера субсидий, размеры допустимой доли расходов граждан на ЖКУ, добавил Мишустин.

"Я считаю, что если просто выделением средств это решать, тут опять поплывет сетка. Это, ещё раз повторю, полномочие субъектов Российской Федерации, они должны принимать эти решения, и этот вопрос требует достаточно детального обсуждения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого субъекта. Мы поддерживаем сам подход, я полностью его поддерживаю, но с финансированием надо разбираться с полномочиями субъектов", - сказал Мишустин в Госдуме.

Минстрой в 2020 году предлагал плавно, в течение пяти лет, снизить федеральный порог получения субсидий с 22% до 15%. Однако такое предложение не было поддержано Минфином. Сейчас общероссийская планка остается на 22% - если оплата ЖКУ отнимает большую долю семейных доходов, жители могут претендовать на субсидии. Регионы имеют право снижать эту планку. Так, год назад в 24 регионах максимальная доля расходов семьи на квартплату была от 15 до 21%, в трех субъектах - менее 15%.