На БелАЭС завершился этап комплексного опробования первого энергоблока

О готовности первого энергоблока на атомной электростанции в Гродненской области к промышленной эксплуатации подтвердили 24 мая в государственной корпорации "Росатом" после успешного завершения его комплексного опробования.

Эксперты дали понять, что цель данного процесса - подтвердить работоспособность оборудования на проектных параметрах в режиме штатной эксплуатации. Продолжительность комплексного испытания, уточнил суть завершенного этапа директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин, продолжался 15 суток. Он пройден без замечаний от эксплуатирующей организации "Белорусская АЭС". А полученные результаты работы блока, пояснил он, "станут основой для возможности подписания акта предварительной приемки блока приемочной комиссией и начала промышленной эксплуатации первого энергоблока".

Обозреватели напоминают, что этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС был открыт 22 декабря 2020 года.

Кстати, как уже сообщал "СОЮЗ", ссылаясь на прогнозы министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича, объем потребления электрической энергии в целом по республике через четыре года увеличится до 44 миллиардов кВт.ч. А в минувшем году, по оценке отраслевого руководителя, этот показатель составил 38 миллиардов кВт.ч. Столь оптимистические прогнозы, по его словам, связаны с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих объектов.

Благодаря строительству АЭС, подчеркнул он, планируется повысить и энергетическую безопасность, снизить зависимость от углеводородного топлива. С вводом станции снизятся и выбросы парниковых газов в атмосферу на семь миллионов тонн. Уже сейчас все десять автоматических пунктов измерений, действующих в зоне атомной электростанции, подтвердили, что радиационная обстановка в районе АЭС "остается стабильной". А данные, которые обновляются каждые десять минут, дают представления не только о "мощности дозы гамма-излучения, но и о содержании радионуклидов в воздухе".

Местные комментаторы, ссылаясь на заявление руководства страны, связывают пуск первенца атомной энергетики близ Островца, оснащенного двумя российскими реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт, и со значительной экономией топливных ресурсов в стране. Ведь экологически чистая энергетика, по оценке премьер-министра Беларуси Романа Головченко, позволяет экономить на закупках газа около 750 тысяч долларов в день.