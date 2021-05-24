На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР

Власти Риги сняли российский триколор, который прежде развевался на площади, где размещены флаги участников чемпионата мира по хоккею, и заменили его на знамя Олимпийского комитета России. Об этом сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье.

Как передает портал Delfi, этот шаг власти города объяснили решением WADA. На турнире сборная России и так выступает под символикой ОКР.

Смена российского флага произошла на фоне скандала с заменой государственного флага Беларуси. В связи с этим демаршем Минск принял решение выслать посла Латвии и всех сотрудников диппредставительства прибалтийской республики в Беларуси, за исключением одного работника, который останется присматривать за зданием миссии. Рига объявила о зеркальных ответных мерах.