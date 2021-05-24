Обрушение фуникулера в Италии: трагедия затронула пять семей

Жертвами аварии на канатной дороге, соединяющей населенный пункт Стреза на берегу озера Маджоре и гору Моттароне высотой почти 1,5 тысячи метров, стали 14 человек, среди которых значатся двое детей. Чудом уцелеть удалось лишь пятилетнему мальчику, жизнь которого в данный момент висит на волоске.

Это происшествие стало для Италии самым крупным с 1998 года, когда низко пролетавший американский военный самолет крылом срезал канат подъемника в Доломитах. Тогда в результате происшествия погибли 20 человек.

Трагедия унесла жизни членов пяти семей из Ломбардии, Эмилии-Романьи, Калабрии и троих граждан Израиля. Фуникулер, открывшийся для публики в минувшие выходные после снятия коронавирусных ограничений, пользовался большой популярностью как у туристов, так и у местного населения, не только из-за прекрасного вида на живописные озера и Альпы, но и в том числе из-за небольшого парка развлечений Alpyland, который располагается непосредственно на горе.

По предварительной версии, падение кабины произошло в 300 метрах от вершины горы и в 100 метрах от последней вышки по вине вышедшего из строя буксирного троса. На это также указывают показания двоих очевидцев, которые услышали странный свист, а затем своим глазами видели, как конструкция резко покачнулась, ударилась о пилон и с огромной скоростью рухнула на землю с высоты около 15 метров.

В последний раз инфраструктура канатной дороги, функционировавшей с 1970 года, обновлялась в 2016 году. И, конечно, первые обвинения тут же посыпались в адрес компании, которой она принадлежит. В свою защиту президент Leitner Антон Сиибер отметил, что в ходе последней магнитоскопической проверки, проведенной в ноябре 2020 года, в работе "машины" не было выявлено никаких аномальных изъянов. Тем не менее, последние несколько месяцев фуникулер был закрыт из-за пандемии и не до конца понятно, был ли он протестирован перед непосредственным запуском.

Следствию, инициировавшему расследование по статье массовое непреднамеренное убийство, предстоит установить виновных в трагедии, а также выяснить, почему во время ЧП автоматически не сработали тормозные механизмы, которые могли спасти человеческие жизни, и по какой причине оборвался трос, учитывая, что кабина была рассчитана на 15 и более человек. Поиском ответов на эти вопросы также займется следственная комиссия, специально созданная для расследования "технических и организационных причин" аварии.

В свою очередь, правительство Италии взяло на себя обязательство снабдить семьи погибших не только финансовой помощью, но и конкретными ответами на мучающие их вопросы.

25 мая объявлен в Италии днем национального траура по погибшим в результате смертельного крушения фуникулера.