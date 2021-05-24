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24.05.2021 17:56
Рубрика: В мире

Контакт налажен

Патрушев и Салливан обсудили в Женеве подготовку к встрече президентов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан обсудили в Женеве перспективы российско-американских отношений, а также возможность проведения встречи президентов России и США.
Фото: Аппарат Совбеза РФ Фото: Аппарат Совбеза РФ
Фото: Аппарат Совбеза РФ

Патрушев и Салливан очно встретились впервые. До этого они два раза общались по телефону, причем каждый раз по инициативе американской стороны. Во время одного из этих разговоров собеседники подчеркнули важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. А также затронули проблемы, связанные с участием в Договоре по открытому небу.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Лавров рассказал о возможной повестке встречи Путина и Байдена

В то же время Николай Патрушев указал тогда американскому коллеге на недопустимость вмешательства США во внутренние дела России и ее союзников. А также на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белый дом ввел пакет антироссийских санкций.

То есть к переговорам "лицом к лицу" 24 мая и Патрушев, и Салливан подошли подготовленными. Каждый из них достаточно хорошо изучил характер и позицию собеседника. По данным "РГ", женевская встреча, которая была закрыта от прессы, продлилась больше шести часов и закончилась совместным обедом и вручением подарков.

Детальные подробности встречи ни американская, ни российская сторона разглашать не стали, ограничившись общим коротким официальным сообщением. В то же время, как сообщили корреспонденту "РГ" в аппарате Совбеза, переговоры прошли в конструктивном ключе и, несмотря на сохраняющиеся разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга. При этом стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене. После переговоров Патрушев и Саливан доложат президентам о том насколько стороны готовы к предстоящей встрече и какой круг вопрос готовы обсудить. Место встречи Владимира Путина и Джо Байдена до сих пор не называлось, но с большой долей вероятности это может быть как раз нейтральная Женева.

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