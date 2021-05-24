Почему все больше слов нуждаются в переводе

В день славянской письменности и культуры начал работу Костомаровский форум, названный в память знаменитого российского лингвиста Виталия Костомарова. Его роль в популяризации русского языка в мире трудно преувеличить. Его учебник выдержал почти тридцать переизданий и получил Госпремию. Он создал новое направление в образовании - русский как иностранный (РКИ). А для новой отрасли обучения студентов - вуз и инфраструктуру. И сотни тысяч иностранцев стали приезжать в СССР на учебу.

"Все, о чем мы будем говорить на наших площадках, - продолжение его идей, его мыслей о русском языке, который он любил всю жизнь всем сердцем и сумел передать эту любовь очень-очень многим людям, своим ученикам во всем мире", - сказала на открытии форума ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. - Задача форума - продолжение заинтересованного разговора, вынесение его на общенародный уровень, вовлечение разных поколенческих и социальных групп в их решение".

Виталий Григорьевич Костомаров был бессменным членом Попечительского совета Пушкинского конкурса "РГ". И в рамках посвященного ему форума пройдет совет экспертов "Что происходит с родной речью в эпоху пандемии", где мы обсудим, почему все больше слов в нашей речи нуждаются в переводе и кто в ответе за снижение речевой культуры: чиновники, общество или бизнес. К слову, учеников и почитателей таланта у автора знаменитого учебника РКИ так много, что до открытия форума на него зарегистрировались русисты из 100 стран мира. И вот курьез: организаторам не удалось сделать подарок пятитысячному слушателю своих "круглых столов" и обсуждений, потому что уже в первый день с утра их оказалось гораздо больше!

Форум, как рассказала "РГ" Маргарита Русецкая, предназначен не только для специалистов, которым интересно послушать о новых возможностях преподавания русского языка в цифровой среде. Он адресован папам и мамам, бабушкам и дедушкам, "которых волнует речевое развитие их детей". К диалогу пригласили политиков и чиновников, от которых зависит, на каком языке, хорошо, если не на птичьем, будут писаться наши законы.

"Мы будем обсуждать новую коммуникативную реальность, в которой оказался русский язык и каждый из нас, строить мосты между всеми, кто работает на его благо и процветание, - заявила ректор. - Мы должны объединить усилия представителей различных сфер, чтобы помогать друг другу, а не изображать героев известной крыловской басни".

По ее словам, устроители форума стремятся к тому, чтобы площадка помогла выработать конкретные шаги для улучшения состояния русского языка в России и за рубежом: "Мы обсудим, как изменить преподавание русского языка, чтобы студенты и школьники действительно владели живым современным русским языком, а не только набором теоретических знаний. Приглашаем наших зарубежных коллег - будем говорить о новых возможностях преподавания русского языка в цифровой среде, которое превращается в интересный, увлекательный процесс". Между тем, что касается ближнего зарубежья, с начала 2000-х годов наметились две противоречивые тенденции: с одной стороны, снижается численность русскоязычного населения стран СНГ, с другой, наблюдается большой неудовлетворенный запрос на русскоязычное образование в условиях острого кадрового голода.