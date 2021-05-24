Почему все больше слов нуждаются в переводе

Новости

Конгрессмены предложили сэкономить на переоснащении ядерного арсенала США 00:54
В США на подготовку к сезону ураганов выделен 1 млрд долларов 00:47
Пентагон: Охранявшие Капитолий бойцы Нацгвардии покидают свой пост 00:29
Федун прокомментировал назначение Витории главным тренером "Спартака" 24.05.2021
Глава ИИХФ назвал неприемлемым шагом замену флагов Беларуси 24.05.2021
Фильм Романа Васьянова "Общага" вошел в программу Шанхайского кинофестиваля 24.05.2021
Володин оценил идею заменить мигрантов осужденными 24.05.2021
Минздрав России получил награду ВОЗ за борьбу с курением 24.05.2021
ЦСКА обыграл "Зенит" и вышел в финал Единой лиги ВТБ 24.05.2021
Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку" 24.05.2021
В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 24.05.2021
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 24.05.2021
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 24.05.2021
Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат 24.05.2021
На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР 24.05.2021
Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 24.05.2021
В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок 24.05.2021
Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии 24.05.2021
"Белавиа" отменила полеты в Литву 24.05.2021
Всемирная конференция разработчиков Apple состоится 7 июня 24.05.2021
Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 24.05.2021
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 24.05.2021
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 24.05.2021
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 24.05.2021
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 24.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 23:50
Рубрика: Общество

Русский со словарем

Почему все больше слов нуждаются в переводе
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)
В день славянской письменности и культуры начал работу Костомаровский форум, названный в память знаменитого российского лингвиста Виталия Костомарова. Его роль в популяризации русского языка в мире трудно преувеличить. Его учебник выдержал почти тридцать переизданий и получил Госпремию. Он создал новое направление в образовании - русский как иностранный (РКИ). А для новой отрасли обучения студентов - вуз и инфраструктуру. И сотни тысяч иностранцев стали приезжать в СССР на учебу.

"Все, о чем мы будем говорить на наших площадках, - продолжение его идей, его мыслей о русском языке, который он любил всю жизнь всем сердцем и сумел передать эту любовь очень-очень многим людям, своим ученикам во всем мире", - сказала на открытии форума ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. - Задача форума - продолжение заинтересованного разговора, вынесение его на общенародный уровень, вовлечение разных поколенческих и социальных групп в их решение".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Язык предков: Нужно ли переводить церковнославянский на русский

Виталий Григорьевич Костомаров был бессменным членом Попечительского совета Пушкинского конкурса "РГ". И в рамках посвященного ему форума пройдет совет экспертов "Что происходит с родной речью в эпоху пандемии", где мы обсудим, почему все больше слов в нашей речи нуждаются в переводе и кто в ответе за снижение речевой культуры: чиновники, общество или бизнес. К слову, учеников и почитателей таланта у автора знаменитого учебника РКИ так много, что до открытия форума на него зарегистрировались русисты из 100 стран мира. И вот курьез: организаторам не удалось сделать подарок пятитысячному слушателю своих "круглых столов" и обсуждений, потому что уже в первый день с утра их оказалось гораздо больше!

Форум, как рассказала "РГ" Маргарита Русецкая, предназначен не только для специалистов, которым интересно послушать о новых возможностях преподавания русского языка в цифровой среде. Он адресован папам и мамам, бабушкам и дедушкам, "которых волнует речевое развитие их детей". К диалогу пригласили политиков и чиновников, от которых зависит, на каком языке, хорошо, если не на птичьем, будут писаться наши законы.

"Мы будем обсуждать новую коммуникативную реальность, в которой оказался русский язык и каждый из нас, строить мосты между всеми, кто работает на его благо и процветание, - заявила ректор. - Мы должны объединить усилия представителей различных сфер, чтобы помогать друг другу, а не изображать героев известной крыловской басни".

Путин поручил усилить поддержку изучения русского языка в СНГ

По ее словам, устроители форума стремятся к тому, чтобы площадка помогла выработать конкретные шаги для улучшения состояния русского языка в России и за рубежом: "Мы обсудим, как изменить преподавание русского языка, чтобы студенты и школьники действительно владели живым современным русским языком, а не только набором теоретических знаний. Приглашаем наших зарубежных коллег - будем говорить о новых возможностях преподавания русского языка в цифровой среде, которое превращается в интересный, увлекательный процесс". Между тем, что касается ближнего зарубежья, с начала 2000-х годов наметились две противоречивые тенденции: с одной стороны, снижается численность русскоязычного населения стран СНГ, с другой, наблюдается большой неудовлетворенный запрос на русскоязычное образование в условиях острого кадрового голода.

Общество Образование

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня