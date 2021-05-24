Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело

Почти треть россиян (27%) предпочли бы иметь собственный бизнес, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Среди выразивших такое желание больше всего мужчин (37%) и молодых россиян от 18 до 24 лет (52%). При этом в то, что бизнесом можно заниматься честно, верит менее половины опрошенных (44%).

Респондентов также попросили назвать препятствия для ведения собственного бизнеса. Каждый четвертый (26%) назвал бюрократию, каждый пятый (20%) большие налоги, 14% - большие траты, 12% - отсутствие денег на старт и 11% - жесткую конкуренцию.

На высокие налоги чаще жалуются россияне, которые уже попробовали себя в бизнесе (27%), чем те, кто пока свое дело не открыл (18%).