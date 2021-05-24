Электронная система мониторинга за эпидемической ситуацией, распространением вариаций коронавируса, а также ходом вакцинации помогает успешно бороться с эпидемией, об этом сообщила глава Роспотребнадзора - Главный государственный санитарный врач России Анна Попова, открывая ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.

"Пандемия стала драйвером развития новых технологий, которые мы с успехом применяем сегодня в эпидемиологии, - сказала Анна Попова. - Всего в течение года были сделаны прорывные достижения. Сочетание биотехнологий и цифровых технологий позволило максимально быстро разработать тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции и создать вакцины против СOVID-19. А применение цифровой обработки больших массивов данных позволило контролировать эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечивая оптимальный алгоритм движения - четкий, понятный, направленный на сохранение жизни и здоровья людей".

В настоящее время ученые исследовали уже более 15 тысяч образцов различных вариаций коронавируса, выделенных во всех регионах страны. Анализируются особенности и штаммов, которые проникают в Россию из-за рубежа. "Силами специалистов ЦНИИ эпидемиологии было установлено более 1000 образцов с известными мутациями, в том числе 150 - значимыми, а также не описанными ранее мутациями, которые заслуживают дальнейшего изучения", - сообщил директор института Василий Акимкин.

Такой мониторинг требует соответствующего инструментария. Так, сейчас проходит регистрацию созданная в ЦНИИ эпидемиологии новая тест-система для диагностики "бразильского", "южноафриканского" и "британского" штаммов коронавируса. "Речь идет о так называемой 501-й мутации, которая присутствует в "бразильском", "южноафриканском" и "британском" штаммах, - пояснил Акимкин. - Специалистами нашего института разработана и в настоящее время подана на регистрацию соответствующая тест-система. Продолжаются работы и по созданию тест-системы для идентификации еще одной значимой мутации - 484-й. Характерной особенностью этой мутации, привлекающей внимание эпидемиологов во всем мире, является ускользание от классических схем иммунизации".

"Мутации или закрепляются в человеческой популяции и распространяются с той или иной степенью интенсивности, или со временем исчезают, поэтому необходим постоянный мониторинг этих процессов", - пояснил Василий Акимкин.

Создана тест-система для выявления "британского", "бразильского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса

"Мы наблюдаем, являются ли новые выявляемые штаммы более контагиозными, вызывают ли они более тяжелое течение заболевания и насколько широко они распространяются", - уточнил ученый. Он также сообщил, что выявлена сдвоенная мутация коронавируса - эта новая линия распространяется в Москве, Подмосковье, Центральном федеральном округе. "Необходимо продолжать изучать изменчивость коронавируса, в том числе и устойчивость вновь выявляемых штаммов к применяемым вакцинам", - подчеркнул Акимкин.