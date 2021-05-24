Новости

В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов 22:19
Премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы сотрудничества 21:32
Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19 21:31
Тест на наркотики вокалиста Maneskin дал отрицательный результат 21:27
На ЧМ по хоккею в Риге российский флаг заменили на знамя ОКР 21:00
Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК 20:47
В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок 19:58
Брагин посетовал на расхлябанность игроков сборной в матче против Словакии 19:50
"Белавиа" отменила полеты в Литву 19:37
Всемирная конференция разработчиков Apple состоится 7 июня 19:27
Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 19:07
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 18:58
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 18:56
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 18:54
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 18:54
Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды 18:53
Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ 18:52
Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры 18:33
Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело 18:08
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ 17:57
В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair 17:55
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 21:08
Рубрика: Общество

Вирус под прицелом

Необходим постоянный мониторинг мутаций коронавируса
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Электронная система мониторинга за эпидемической ситуацией, распространением вариаций коронавируса, а также ходом вакцинации помогает успешно бороться с эпидемией, об этом сообщила глава Роспотребнадзора - Главный государственный санитарный врач России Анна Попова, открывая ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням имени академика В.И. Покровского.

"Пандемия стала драйвером развития новых технологий, которые мы с успехом применяем сегодня в эпидемиологии, - сказала Анна Попова. - Всего в течение года были сделаны прорывные достижения. Сочетание биотехнологий и цифровых технологий позволило максимально быстро разработать тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции и создать вакцины против СOVID-19. А применение цифровой обработки больших массивов данных позволило контролировать эпидемиологическую ситуацию в стране, обеспечивая оптимальный алгоритм движения - четкий, понятный, направленный на сохранение жизни и здоровья людей".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Роспотребнадзор уточнил данные о трехкратной вакцинации "ЭпиВакКороной"

В настоящее время ученые исследовали уже более 15 тысяч образцов различных вариаций коронавируса, выделенных во всех регионах страны. Анализируются особенности и штаммов, которые проникают в Россию из-за рубежа. "Силами специалистов ЦНИИ эпидемиологии было установлено более 1000 образцов с известными мутациями, в том числе 150 - значимыми, а также не описанными ранее мутациями, которые заслуживают дальнейшего изучения", - сообщил директор института Василий Акимкин.

Такой мониторинг требует соответствующего инструментария. Так, сейчас проходит регистрацию созданная в ЦНИИ эпидемиологии новая тест-система для диагностики "бразильского", "южноафриканского" и "британского" штаммов коронавируса. "Речь идет о так называемой 501-й мутации, которая присутствует в "бразильском", "южноафриканском" и "британском" штаммах, - пояснил Акимкин. - Специалистами нашего института разработана и в настоящее время подана на регистрацию соответствующая тест-система. Продолжаются работы и по созданию тест-системы для идентификации еще одной значимой мутации - 484-й. Характерной особенностью этой мутации, привлекающей внимание эпидемиологов во всем мире, является ускользание от классических схем иммунизации".

"Мутации или закрепляются в человеческой популяции и распространяются с той или иной степенью интенсивности, или со временем исчезают, поэтому необходим постоянный мониторинг этих процессов", - пояснил Василий Акимкин.

Создана тест-система для выявления "британского", "бразильского" и "южноафриканского" штаммов коронавируса 

"Мы наблюдаем, являются ли новые выявляемые штаммы более контагиозными, вызывают ли они более тяжелое течение заболевания и насколько широко они распространяются", - уточнил ученый. Он также сообщил, что выявлена сдвоенная мутация коронавируса - эта новая линия распространяется в Москве, Подмосковье, Центральном федеральном округе. "Необходимо продолжать изучать изменчивость коронавируса, в том числе и устойчивость вновь выявляемых штаммов к применяемым вакцинам", - подчеркнул Акимкин.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД РФ заявил о двойных стандартах Запада в ситуации с самолетом Ryanair
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня