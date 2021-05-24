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24.05.2021 17:57
Рубрика: Власть

Посла Колумбии вызвали в МИД РФ

Текст: Юрий Когалов

МИД РФ вызвал посла Колумбии в Москве Альфонсо Лопеса Кабальеро в связи недавними высказываниями министра обороны Диего Молано о кибератаках, которые якобы были осуществлены из России. Как подчеркнули на Смоленской площади, эти заявления "безосновательны и ничем не подкреплены".

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Послу напомнили, что Россия "неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности". "Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура", - отметили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что Москва готова сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию. Так, Боготе предлагается вновь рассмотреть возможность заключения договора о правовой помощи (проект такого документа в свое время направлялся колумбийской стороне, но она отказалась от его обсуждения).

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