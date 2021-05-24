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24.05.2021 14:54
Рубрика: В мире

Посол РФ: Роль Болгарии в формировании славянской культуры бесценна и неоспорима

Текст: Александр Гацак (София)
Фото: Александр Гацак Фото: Александр Гацак
Фото: Александр Гацак

Сегодня в Болгарии проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню святых братьев Кирилла и Мефодия, болгарской азбуки, просвещения, культуры и славянской письменности. По случаю праздника в церемонии возложения цветов у памятника христианским миссионерам приняла участие посол России в Софии Элеонора Митрофанова вместе с сотрудниками дипмиссии.

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"Дорогие друзья, вне всякого сомнения роль Болгарии в формировании и распространении славянской письменности, языка и культуры бесценна и неоспорима, - подчеркнула в своем обращении Митрофанова. - И в Болгарии, и в России бережно хранят наследство святых братьев Кирилла и Мефодия, определивших самосознание и развитие братских славянских народов на долгие века".

Дипломат также привела слова известного русского ученого Дмитрия Лихачева: "Болгария дала восточным славянам высший слой языка, "полюс духовности", чрезвычайно обогативший наш язык, давший нашему языку нравственную силу, способность возвышать мысль, понятия, представления".

Выступление Митрофановой прозвучало на фоне неоднократных нападок Софии в адрес Москвы, что Россия якобы пытается забыть о вкладе Болгарии в создание и популяризацию славянской письменности, желании "присвоить себе кириллицу".

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