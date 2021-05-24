Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая

Зарубежные телеканалы и онлайн-кинотеатры пополняют свои библиотеки российским фильмами и сериалами. Так, комедия Алексея Камынина "Хандра" выйдет на HBO GO уже в июне. Дебют Анастасии Пальчиковой "Маша" продан на HBO Central Europe, а это значит - на территории Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Хорватии и других стран. Сериал "Перевал Дятлова" покажут на немецком и австрийском ТВ, начнет показ канал Fox German. Нам есть, что показать и у нас есть, что посмотреть. Наш еженедельный гид в море контента сосредоточен, как обычно, на самых интересных премьерах.

1. Сериал "Анатомия сердца"

На Первом канале 25-27 мая в 21:30. Мелодрама о том, как директор крупного провинциального завода Николай Коршунов готов на все, чтобы обеспечить будущее единственной дочери Марины. Даже после того, как она забеременела от неблагонадежного одноклассника. Узнав, что у новорожденной внучки тяжелый порок сердца, Коршунов решает отдать ее в дом ребенка, а всем сказать, что девочка умерла. Через несколько лет Марина узнает правду и хочет вернуть девочку, которая теперь растет в семье врача, спасшего ей жизнь. Действие разворачивается в конце 80-х - начале 90-х на фоне развала СССР. Главные роли исполняют Илья Коробко, известный по сериалу "Молодежка", и дебютантка из Санкт-Петербурга Ксения Плюснина. В фильме также сыграли Кирилл Гребенщиков, Ольга Ломоносова, Даниэла Стоянович, Анна Дубровская, Андрей Руденский и другие.

2. Сериал "Случайный жанр" с Еленой Лядовой и Михаилом Пореченковым в главных ролях

На НТВ с 24 мая в 21:15. Сериал основан на оригинальном испанском формате Acusados производства Boomerang TV для Mediaset Spain. В центре сюжета отечественной версии - следователь столичного СК Нина Нестерова, которой предстоит расследовать громкое дело, повлекшее за собой человеческие жертвы. Главные роли в картине исполнили Елена Лядова и Михаил Пореченков. Также в ней снимались Вера Панфилова, Макар Запорожский, Александра Ребенок, Сергей Астахов и другие.

3. Французский документальный фильм "Изабель Юппер: Откровенно о личном"

На Первом канале 28 мая в 00:10. Фильм-портрет о культовой французской актрисе, составленный ею самой. Юппер выбрала двадцать отрывков из своих фильмов, совместила их с архивными съемками и снабдила комментариями, в которых она возвращается к детству, кинематографическому дебюту, развитию дальнейшей карьеры, а также рассказывает о тех, с кем ей довелось работать на съемочных площадках. Также Первый канал покажет Изабель Юппер в фильме "Крестная мать" (La Daronne) 29 мая в 23:30.

4. Фильмы и программы к 80-летию Олега Даля

Документальная лента "Плохой хороший человек" на Первом канале 25 мая в 00:10 и 29 мая в 13:25. Олег Даль обладал таким талантом, что мог бы сделать мировую карьеру. Но за 20 лет работы сыграл всего в 29 фильмах. Никаких званий и премий он не получил. Что помешало? В фильме снимались племянница Олега Даля Татьяна Антонюк, Лариса Мезенцева - подруга жены Даля, сохранившая его дневник (он будет показан впервые - некоторые цитаты были опубликованы ранее, но полные записи видели только близкие актера). Также в фильме зрители увидят Ирину Печерникову, Юрия Грымова, Иосифа Райхельгауза и других. Фильм Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "Катюша" - на Первом канале 29 мая в 14:30. Телеканал "Россия-Культура" покажет к дате программу "Больше, чем любовь" (25 мая в 20:45, повтор 29 мая в 12:15), и художественный фильм "В четверг и больше никогда" (29 мая в 10:45, повтор 30 мая в 20:10).

5. Документальный фильм "Все ходы записаны"

Приурочен к 70-летнему юбилею Анатолия Карпова. Эфир - на Первом канале 26 мая в 00:10. 70-е и 80-е годы - пик карьеры Анатолия Карпова и одновременно - всемирной популярности шахмат. Шахматисты в СССР - особая элитная каста. Их любили и ценили. И в народе, и на самом партийном верху. С их огромных по тем временам валютных гонораров налоги были минимальными. Также у зрителей будет возможность заглянуть в сегодняшнюю частную жизнь чемпиона мира. Съемочная группа побывает у него дома. До сих пор жива мама, которую Анатолий Карпов боготворит, отца он потерял больше 30 лет назад. Так совпало, что Евгений Степанович ушел из жизни через несколько месяцев после главного чемпионского матча своего сына...

6. Документальный фильм "Кристина Орбакайте. А знаешь, все еще будет…"

На Первом канале 30 мая в 16:30. Орбакайте посчастливилось родиться в необычной творческой семье. Мама - Алла Борисовна Пугачева - певица, актриса, звезда. Папа - Миколас Эдмундас Орбакас - артист цирка. В 12 лет она сыграла главную роль в фильме Ролана Быкова "Чучело", работала на съемочной площадке с Юрием Никулиным, Еленой Санаевой и Светланой Крючковой. В 12 лет в дуэте с мамой Кристина исполнила песню, ставшую хитом - "А знаешь, все еще будет". Потом была песня "Поговорим", съемки в фильме "Виват, гардемарины!" и многое другое. Автор идеи фильма и продюсер - Алла Пугачева. Фильм-концерт "Кристина Орбакайте. Я уходила, чтобы возвратиться..." покажет канал "ТВ Центр" 30 мая в 09:30. Он - о сбывшейся мечте девочки, превратившейся из дочери звезды эстрады в самостоятельную популярную певицу и актрису. Участники: Светлана Дружинина, Дмитрий Харатьян, Валерия, Алла Духова, Гоша Куценко, Андрей Ургант, Иосиф Пригожин, Михаил Мамаев, Кирилл Сафонов, Никита Пресняков и другие.

7. Документальный фильм "Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан"

ТВ Центр, 25 мая, 23:05. Об его романах с первыми красавицами советского кино говорила вся Москва. Борис Хмельницкий был отчаянным донжуаном, устоять перед ним не мог никто. Но он всю жизнь любил одну женщину, которая ушла от него и разбила сердце. Замену ей он так и не смог найти, а круговерть романов боль заглушала плохо…

8. Программа к празднованию Дня славянской письменности и культуры

На "России К" - художественный фильм "Первопечатник Иван Федоров". (Союздетфильм, 1941). Эфир - 24 мая в 13:00 (повтор в 01:55). В этом году картине исполняется 80 лет, она появилась на экране в 1941 году и имела большой успех у зрителей. Историко-биографический фильм рассказывает о жизни Ивана Федорова, издателя первой точно датированной печатной книги в Русском царстве - "Апостола" (1564). Трансляция концерта на Красной площади, посвященного Дню славянской письменности и культуры - на "России К" 24 мая в 21:00.

9. Сериал "Война миров". Второй сезон

Канал FOX, 25 мая в 21:00. Новые серии научно-фантастического проекта, созданного обладателем премии BAFTA Ховардом Оверманом, будут выходить каждый вторник. Благосклонно встреченный критиками и зрителями научно-фантастический сериал - адаптация романа Герберта Уэллса, вернется с прежним актерским составом, в который входят лауреат премии "Золотой глобус" и номинант премий "Тони" и "Эмми" актер Гэбриел Бирн ("Пациенты"), а также обладательница премий "Золотой глобус" и "Выбор критиков" Дэйзи Эдгар-Джонс. В предыдущем сезоне "Войны миров" пришельцы стерли с лица земли почти все человечество, и лишь горстка людей боролась за выживание. Это вторжение невероятно потрясло Эмили, которая обнаружила свою таинственную личную связь с инопланетянами. В новом сезоне "Войны миров" зрители увидят героев в смятении от осознания того, что захватчики могут оказаться людьми. Их ждет напряженная борьба за возвращение планеты.

10. Сериал "Мир! Дружба! Жвачка!". Второй сезон

ТНТ, 24 мая в 21:00. Также фильм выйдет на платформе Premier. Действие второго сезона сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" перенеслось из 1993 в 1994 год. В продолжении авторы сделали акцент на переходном возрасте подростков - Саньки, Жени, Вовки и Илюши, которые уже перестали быть детьми, но еще не могут называть себя взрослыми. Они пытаются справиться с трудностями наравне со старшим поколением, переживают первую любовь и мечтают о будущем. Их родители ищут способы разрешить семейные проблемы...

11. Комедийный сериал "Стриптизеры"

На Okko с 25 мая. Сериал расскажет о непримечательном с виду бухгалтере Толике (Дмитрий Власкин), который неожиданно становится звездой клуба для женщин в Москве. Секрет успеха Толика в том, что его стриптиз не только физический, но еще и очень душевный... В проекте снимались актеры Евгений Шириков, Никита Тарасов, Елизавета Моряк, Наталья Медведева, Ольга Тумайкина и другие. А также танцор Дмитрий Красилов, известный как "Пухляш" из клипа Uno группы Little Big.