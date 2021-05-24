Президент Боливии привился "Спутником V"

Президент Боливии Луис Арсе привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Как передает радиостанция Correo del Sur, первый компонент препарата он получил в понедельник в больнице города Эль-Альто.

По словам самого Арсе, он намеревался получить вакцину одним из последних в стране. Но эти планы пришлось скорректировать, чтобы подать сигнал населению, чтобы жители Боливии активнее обращались в прививочные центры. "Кто этого еще не сделал - за первой дозой, а тем, кому пора сделать второй укол, - за второй", - отметил глава республики. "Мы ведем войну с пандемией, и одно из лучших средств, которое у нас есть, - это вакцинация", - подчеркнул президент.

По данным Арсе, ежедневно вакцину в стране получают до 52 тысяч человек.

Вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины "Спутник V" стартовала в Боливии 29 января. Также применяются препараты, разработанные британско-шведской AstraZeneca и китайской Sinopharm. К настоящему времени свыше 1 миллиона боливийцев получили как минимум первую дозу вакцины.