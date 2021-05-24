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24.05.2021 19:15
Рубрика: Власть

Знать границы

Президенты России и Киргизии провели переговоры в Сочи
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
В Сочи, в резиденции Бочаров Ручей, в понедельник состоялась встреча президентов России и Киргизии. Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина. Российский лидер пообещал поддержку Москвы в решении ситуации на таджикско-киргизской границе и положительно оценил настрой Бишкека и Душанбе на переговоры по спорным вопросам. Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии.
Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым отметил успешное развитие отношений двух стран. Фото: РИА Новости Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым отметил успешное развитие отношений двух стран. Фото: РИА Новости
Владимир Путин на встрече с Садыром Жапаровым отметил успешное развитие отношений двух стран. Фото: РИА Новости

"Ситуация в наших межгосударственных отношениях укрепляется, развивается, - оценил Путин. - Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Кыргызстана". "К сожалению, в прошлом году товарооборот несколько просел в связи с пандемией", - заметил он. Но в первом квартале этого года уже есть рост на 6 процентов. "Это хорошая тенденция, которую нам нужно сохранить, в том числе используя межправкомиссию, которая работает довольно активно", - считает президент РФ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин обещал поддержку Москвы в решении ситуации по таджикско-киргизской границе

Одной из тем переговоров стала борьба с пандемией. Владимир Путин напомнил то, что уже говорил на саммите ЕАЭС в конце прошлой недели - Россия продолжит локализовывать производство вакцины от коронавируса в странах Союза, в том числе и в Киргизии. "Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины", - сказал президент РФ. "Наши специалисты сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, "Спутник V", - сообщил он.

Еще Путин заверил, что перекрестные года, которые не удалось провести из-за пандемии, пройдут обязательно - "по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Киргизии. Также он отметил активное сотрудничество двух стран в международных организациях, и особое место здесь занимает взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

"Конечно, мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе", - продолжил российский лидер. Совсем недавно в Москве был с визитом президент Таджикистана. "Обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос", - сказал он.

"Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - заверил президент РФ. В Москве понимают, что это связано с жизнью конкретных людей и что и Бишкек, и Душанбе прежде всего думают о людях. Путин считает, что нужно найти такой способ, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. "К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем в этом помогать", - заверил он.

Москва будет делать все возможное для помощи Бишкеку и Душанбе в разрешении ситуации на границе исключительно путем переговоров 

Лидеры встречались три месяца назад в Москве. Жапаров предложил рассмотреть итоги двустороннего сотрудничества и выразил личную благодарность Путину за внимание и сопереживание по ситуации на киргизско-таджикской границе. "Россия - наш главный союзник и торгово-экономический партнер, поэтому надеюсь на проведение плодотворных переговоров по всем вопросам", - закончил открытую часть встречи Жапаров.

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