До конца года продлен упрощенный порядок оказания услуг Пенсионного фонда России (ПФР). Практически все услуги можно получить без посещения его клиентских служб.

Такой порядок был введен весной 2020 года из-за пандемии. Без визита в ПФР можно оформить новые соцуслуги и продлить выплату ранее назначенных пенсий и пособий.

Например, оформить пенсию можно через личный кабинет на портале ПФР или портале госуслуг. С согласия человека такое назначение может быть сделано полностью дистанционно. Все данные работодатели передают в информационную систему ПФР.