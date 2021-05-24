Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" продали в Гонконге за рекордную сумму

Пурпурно-розовый бриллиант "Сакура" массой 15,81 карата продали на аукционе в Гонконге за рекордную сумму - 29 млн долларов. Таким образом, он стал самым дорогим в мире камнем с таким оттенком, заявили в аукционном доме Christie's.

Бриллиант, оправленный в кольцо из золота и платины, был продан 23 мая за 226 275 000 гонконгских долларов, что равняется примерно 29,1 млн долларов. Оценочная стоимость "Сакуры" составляла 25-38 млн долларов. Имя покупателя драгоценного камня не раскрывается, известно только, что за право обладать бриллиантом боролись двое, один из них торговался по телефону - именно он и дал максимальную сумму.

Пурпурно-розовые бриллианты встречаются в природе очень редко, и лишь 10% из них весят более 0,2 карат. "Сакура" является крупнейшим камнем такого оттенка.

Кстати, в прошлом году в Женеве был продан другой пурпурно-розовый бриллиант - "Призрак Розы". Тогда добытый в Якутии драгоценный камень весом 14,83 карата ушел с аукциона за 26,6 млн долларов.