Путин напомнил о планах производить "Спутник V" в Киргизии

Одной из тем переговоров президентов России и Киргизии в Сочи стала борьба с пандемией. Владимир Путин напомнил то, что уже говорил на саммите ЕАЭС в конце прошлой недели, - Россия будет локализовывать производство вакцины от коронавируса в странах Союза, в том числе и в Киргизии.

"Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины", - заявил сегодня Путин.

"Наши специалисты сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире, "Спутник V"", - сказал президент РФ.