Путин обещал поддержку Москвы в решении ситуации по таджикско-киргизской границе

В Москве положительно оценили желание Бишкека и Душанбе решать все спорные вопросы путем переговоров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой в Сочи.

"Конечно, мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе", - заметил Владимир Путин. Совсем недавно в Москве был с визитом президент Таджикистана. "Обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос", - сказал он.

"Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать, чтобы помочь вам в решении этих вопросов", - заверил президент РФ.

Путин считает, что нужно найти такой способ, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. "К этому мы тоже будем стремиться, всячески будем помогать", - заключил он.