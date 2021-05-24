Путин поздравил Патриарха с днем тезоименитства

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Глава государства отметил многолетнее ответственное служение Предстоятеля РПЦ, заботу о благополучии граждан России, укреплении традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей и его высокую миротворческую миссию. Президент подчеркнул, что и в стране, и за ее пределами испытывают искреннее, безграничное уважение к Патриарху.

"Вы неустанно направляете свои усилия на дела просвещения и благотворительности, уделяете огромное внимание поддержанию межрелигиозного и межконфессионального диалога, соработничеству церкви и государства", - заявил Путин.