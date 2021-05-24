100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова прошли незаметно. Приличия соблюдены, слова в СМИ сказаны, но в общем, понятно, что Сахаров - не в тренде. Ни для Государства, ни для общества. Его оптимистическая вера в Прогресс-Демократию-Права человека, типичная для времен Перестройки, сегодня многим кажется наивной, больше того - опровергнутой жизнью. В любом случае показательно, что сейчас больший интерес (и эмпатию!) у широкой публики вызывает идеологический и моральный антипод Сахарова - Сталин. Впрочем, шарик продолжает вращаться, вполне возможно, что через какое-то время дискурс опять поменяется.

Сахаров не оставил "учения", "догмы" или "руководства к действию". Есть напоминание о бескорыстном, храбром и думающем человеке, источнике "нравственного озона". Привычно говорят "в наше время это большая редкость". Неверно. "Гауссовское распределение" всегда, в любом обществе устроено так, что такие люди - исключения. Таков закон сохранения и развития социума. Нравственный Талант (как и любой иной) по определению редок. И по определению необходим.

Два практических достижения Сахарова общеизвестны. Главный теоретик Водородной Бомбы, который стал и главным идеологом запрета испытаний ЯО (Московский договор 1963 г.). Диалектика... Но и сегодня не сразу поймешь НЕОБЫЧНОСТЬ его поведения.

Сахаров в "Воспоминаниях" пишет, что после успешного испытания Бомбы был, как водится, банкет, с участием военных, деятелей ВПК и т.д. И он там произнес тост "чтобы наши "изделия" взрывались на полигонах, но никогда - над городами". Как говорит Сахаров, наступило молчание - будто он сказал что-то "неприличное". После чего слово взял главный маршал артиллерии Неделин (вскоре, кстати, погиб при неудачном испытании ракеты) и рассказал "грубоватый солдатский анекдот". Дед молится на печи: "О, Господи, укрепи и направь, укрепи и направь!". А бабка ему говорит: "Ты, старый дурак, молись об укреплении, а уж направить - я сама направлю". Так вот, закончил маршал, вы, товарищи ученые, занимайтесь укреплением! А направить куда надо - и без вас есть кому!

Сахаров пишет, что у него было чувство, будто его ударили по лицу. Между тем маршал всего лишь честно напомнил академику про его социальную роль. Ваше дело - по заданию Руководителей Государства, делать СВОЕ дело. А дальше - не ваша забота, не ваше право, не ваша компетенция.

Сахаров не оставил "учения", "догмы" или "руководства к действию"

Да. Нормальное распределение ролей в любой Бюрократической Системе, тем более - в ВПК, тем более - в СССР. Все - Курчатов, Королев, Келдыш, Харитон и т.д. - так или иначе принимали Правила Игры. Они могли писать "докладные записки" в Политбюро с разными предложениями, хотя ПОЛИТИЧЕСКИЕ "советы" совсем не приветствовались - "не ваша поляна". Ок, после смерти Сталина, так и быть, их могли ВЫСЛУШАТЬ. Но уж никак не более того. РЕШЕНИЕ в итоге принимали "кому положено", дело "спецов" - выполнять.

Сахаров оказался, по-видимому, единственным, кто, находясь внутри Системы, стал играть не по ее правилам. Он не только продавливал - сперва вопреки мнению Хрущева - идею о запрете испытаний ЯО, но много больше того. Он скоро вообще вышел за флажки - стал выступать, причем ПУБЛИЧНО, причем НА ЗАПАДЕ (т.к. в СССР это, понятно, никто бы не напечатал) с общеидеологическими манифестами, прямо направленными против существовавшей Политико-Идеологической (а значит, и Государственной!) Системы! Конечно, он никогда не выдавал никаких секретов - даже злейшие ненавистники его в этом не обвиняли. Но он сделал нечто куда более опасное для СССР.

Что есть ЯО?

"Средство защиты" - дружно говорили и говорят все военные и конструкторы. До конца жизни так говорил и сам Сахаров. Пожалуй, лишь один его коллега, академик Лев Феоктистов, позволил себе публично усомниться в этой аксиоме, да еще Ландау, видимо, молча ее отвергал... В самом деле: до 1949 г. у США была 100% монополия на ЯО, до середины 1950-х - подавляющее преимущество. Однако они никогда даже не пытались использовать этого Джокера, не ставили СССР, скажем, никаких ультиматумов и т.д. Понимали, что в ЯО "играть" нельзя ни при каких условиях? В общем, ГИПОТЕЗА о том, что не будь у СССР ЯО на Земле, оно бы на нас посыпалось с Неба - отнюдь не доказана.

Но вполне очевидна ДРУГАЯ функция ЯО.

Символ Мощи Державы, Сверхдержавности. Этот Ядерный Скипетр и дал КПСС-СССР Сахаров (конечно, наряду с другими учеными). Но выступая против политико-идеологической Системы (монополия госбюрократии на Власть и Собственность, закрытое общество, отсутствие прав и свобод и т.д.), Сахаров, без всякой "военной угрозы" изнутри размывал Фундамент этой Сверхдержавности. Так и вышло: СССР, как известно, "сложился внутрь", пал без единого выстрела, при сохранении всех своих боеголовок, которых, кстати, было в 1991-м куда больше, чем у США.

Сахаров внес огромный вклад в создание материальной Скрепы Державного Мифа и самой Сверхдержавы.

Сахаров внес огромный вклад в разрушение моральной Скрепы Державного Мифа и самой Сверхдержавы.

Сахаров оказался, по-видимому, единственным, кто, находясь внутри Системы, стал играть не по ее правилам

При этом его "положительная программа" - вполне общие мечты о "конвергенции Социализма и Капитализма" была в 1970-е неоригинальна и, как показала наша история, - неисполнима. "Благими намерениями" вымощена дорога в дикий, рентно-бюрократический капитализм... Едва ли этот итог вдохновил бы Сахарова...

Вот только - "итог" ли это? Или Человечество - абсолютно на ином уровне, на "другом витке" все равно подходит к неизбежности какой-то "конвергенции"?

Но это уже вопросы - совсем не к Сахарову.