Ранее судимых предложили лишать свободы на срок до 2 лет за побои

В МВД предлагают дополнить статью 116.1 УК РФ "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" частью 2, предусмотрев уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий лицом, имеющим судимость.

Санкции предлагается ввести следующие - штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев), либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет. Самое строгое наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

В МВД поясняют, что в действующей редакции статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ ответственность установлена только для лиц, совершивших указанное деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. При этом общественная опасность повторного нанесения побоев "в связи с предшествующим привлечением уже не к административной, а к уголовной ответственности", пришли к выводу правоведы МВД, не может оцениваться как снизившаяся. "Напротив, повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности", - отмечают в полиции.

Законопроект также вводит механизм взыскания компенсации в пользу потерпевшего.

Отмечается, что изменения в УК понадобились в связи с признанием в апреле этого года Конституционным судом РФ несоответствующей Основному закону страны статьи, вошедшей в Уголовный кодекс в рамках декриминализации побоев в 2017 году.