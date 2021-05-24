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24.05.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

Ранее судимых предложили лишать свободы на срок до 2 лет за побои

Текст: Иван Петров
Министерство внутренних дел России предлагает ввести в Уголовный кодекс наказание до двух лет лишения свободы за побои, совершенные ранее осужденными гражданами. Проект федерального закона полицейские вынесли на общественное обсуждение, опубликовав его в понедельник на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В МВД предлагают дополнить статью 116.1 УК РФ "нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" частью 2, предусмотрев уголовную ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий лицом, имеющим судимость.

Фото: iStock
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Санкции предлагается ввести следующие - штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей (или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев), либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет. Самое строгое наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

В МВД поясняют, что в действующей редакции статьи 116.1 Уголовного кодекса РФ ответственность установлена только для лиц, совершивших указанное деяние в период, когда они считаются подвергнутыми административному наказанию. При этом общественная опасность повторного нанесения побоев "в связи с предшествующим привлечением уже не к административной, а к уголовной ответственности", пришли к выводу правоведы МВД, не может оцениваться как снизившаяся. "Напротив, повторность указывает на устойчивость поведения виновного, склонность к разрешению конфликтов насильственным способом, неуважение к достоинству личности", - отмечают в полиции.

Законопроект также вводит механизм взыскания компенсации в пользу потерпевшего.

Отмечается, что изменения в УК понадобились в связи с признанием в апреле этого года Конституционным судом РФ несоответствующей Основному закону страны статьи, вошедшей в Уголовный кодекс в рамках декриминализации побоев в 2017 году.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Право Уголовное право Правительство МВД Уголовное законодательство Законопроекты и комментарии

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