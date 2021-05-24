68 нововоронежских школьников собрали "Портфель пятерок"

22 мая 2021 года в четырех школах города-спутника Нововоронежской АЭС прозвенел "Последний звонок". Этот день стал особенным для 177 выпускников 11-х и 292 выпускников 9-х классов.

Во время традиционных торжественных линеек особо отметили ребят, которые весь год учились на отлично и стали призерами отраслевого проекта Госкорпорации "Росатом" "Школьник Росатома: собери портфель пятерок". 33 девятиклассника и 35 одиннадцатиклассников наградили благодарственными письмами за подписью директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова и памятными подарками от атомной станции.

"Последний звонок - событие, которое переводит вас из поры детства в пору юности самое прекрасное время! Ваши учителя дали вам все необходимые знания, чтобы вы получили путевку в жизнь и достойно продолжили свой путь. Желаю каждому из вас после окончания школы найти то дело, которое вам по душе. Помните, ваше будущее - в ваших руках" обратился к выпускникам глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Акция "Школьник Росатома: собери портфель пятерок" проводится Управлением информации и общественных связей и Отделом социального развития Нововоронежской АЭС с целью повышения мотивации для развития интеллектуального потенциала учеников школ, подтверждения имиджа ГК "Росатом" как "Корпорации знаний".

Задача акции - поощрение увлеченных учебой ребят, признание заслуг учителей и родителей в воспитании детей-отличников.