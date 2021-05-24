Больше 52 млн человек посмотрели марафон "Новое знание"

Просветительский марафон "Новое знание" собрал уже более 52 миллионов просмотров в интернете, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что марафон разрушил стереотипы о молодом поколении.

"У нас очень много было стереотипов, связанных с тем, что современная молодежь, воспитанная в TikTok, не держит коммуникацию больше 30 секунд. Если ты хочешь, чтобы тебя послушали сегодняшние старшеклассники, то у тебя 30 секунд или минута, в кадре желательно пританцовывать и чтобы шла легкая музыка. Вот марафон "Новое Знание" разрушил эти стереотипы полностью", - сказал Кириенко на церемонии закрытия конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций".

По его словам, молодые ребята готовы слушать многочасовые лекции, готовы смотреть их и в свои выходные дни в том случае, если люди действительно интересные и "есть откровенный и честный разговор и современная форма подачи материала".

"Я не знаю, какое у нас количество просмотра марафона "Новое Знание" на данный момент, но на 11 утра (24 мая - прим. ред.) сегодня было 52 миллиона просмотров, а сам марафон закончился в субботу вечером на 25 миллионах просмотров. Что это значит? Это значит, что, когда марафон закончился, никто уже никому ничего не навязывал, люди в свой выходной, субботу и воскресенье, сами искали, находили, что им интересно, и смотрели", - рассказал Кириенко.

Напомним, что марафон "Новое знание" проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. На нем выступили 150 топовых спикеров: ученые, бизнесмены, космонавты, артисты, высокопоставленные менеджеры и государственные деятели.