Глава Липецкой области выделил на лечение детей 1,5 млн

Глава Липецкой области Игорь Артамонов выделит 1,5 миллиона рублей из собственного резервного фонда на лекарства для лечения тяжелобольных детей. Соответствующее распоряжение он подписал сразу после встречи с родителями малышей.

За помощью к Игорю Артамонову обратились четыре человека, чьи дети страдают серьезными заболеваниями. Лечение дорогостоящее, в нашей стране аналогов необходимым препаратам нет, они не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень льготных лекарств, а некоторые не зарегистрированы в России и приобрести по квоте их нельзя.

Игорь Артамонов заверил родителей, что помощь будет оказана, каждому, кто сегодня пришел к нему на прием.

- Здоровье детей превыше всего, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Мы неоднократно помогали жителям региона с приобретением лекарств и впредь продолжим это делать.