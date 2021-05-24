Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Жуков 
22:35 24.05.2021
Российская газета - Столичный выпуск № 112(8463)

Здание из другого теста

Модульное жилье в столице построят до конца года

Тестовый модульный дом для программы реновации в Москве планируется построить до конца текущего года. Об этом в понедельник рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Если тестовый дом покажет хорошие эксплуатационные качества, технологию могут применить в программе реновации. Фото: Аркадий Колыбалов Если тестовый дом покажет хорошие эксплуатационные качества, технологию могут применить в программе реновации. Фото: Аркадий Колыбалов
Если тестовый дом покажет хорошие эксплуатационные качества, технологию могут применить в программе реновации. Фото: Аркадий Колыбалов

Он напомнил, что сейчас в Новой Москве инвесторы возводят завод, где будут выпускать жилые модули. На их основе и планируется построить тестовый десятиэтажный дом. Такая технология, подчеркнул Загрутдинов, позволит возводить до трех этажей в сутки.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Собянин опроверг информацию о застройке "РЖД Арены" жильем

"Если тестовый дом после обследования покажет хорошие эксплуатационные качества, технология может быть включена в программу реновации", - добавил он. Правда, есть одна трудность - транспортировка. По словам Загрутдинова, некоторые кварталы реновации расположены в плотной городской застройке, поэтому доставка готовых модулей от завода к стройплощадке может вызвать сложности.

Программа реновации старого жилфонда, напомню, была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживают порядка 1 млн человек. В новое жилье уже переехали более 30 тысяч москвичей. По программе, отмечают в департаменте строительства, возведено 113 новых домов. Из них под заселение передано 89. Продолжается строительство 174 домов, еще 92 новостройки проектируются.

В районе Люблино, например, новые квартиры получат жители 152 сносимых домов. В этом году там передадут под переселение восемь жилых домов. В их числе - десятиэтажная новостройка на Люблинской улице, которая скоро примет своих новоселов. Внутренняя отделка там завершена, сейчас благоустраивается прилегающая территория. В доме - 162 квартиры. Большинство из них - "двушки". Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Новая технология строительства позволит возводить до трех этажей в сутки 

По словам Загрутдинова, этот дом, как и другие участники программы, построен по московским стандартам реновации, а потому будет сдаваться, как и положено, с чистовой отделкой. В Люблине, отметил он, в рамках программы планируется строительство семи детских садов, четырех школ, четырех физкультурно-спортивных комплексов и детской поликлиники. В районе также появятся детский досуговый центр и школа искусств.

Сейчас читают

ЖКХ
11:36

Мишустин поручил ведомствам заняться величиной квартплаты

Мишустин поручил ведомствам заняться величиной квартплаты

В России будет проработан вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи. Такой стандарт должен быть установлен с учетом экономических и социальных особенностей регионов

Жилая недвижимость
23.05.2021

МЭР готовит запрет возвратного лизинга жилья

МЭР готовит запрет возвратного лизинга жилья

МЭР собирается запретить возвратный лизинг жилья. Этот механизм стал схемой, из-за которой люди теряют квартиры. Для других объектов - например, автомобилей - может быть введено обязательство выкупать их у физлиц по рыночной цене, которую определит оценщик

Жилая недвижимость
21.05.2021

Цены на новостройки в Москве побили рекорды

Цены на новостройки в Москве побили рекорды

В Москве зафиксирована рекордная средневзвешенная цена на жилье в новостройках. Застройщики активно повышают цены как в строящихся, так и во введенных в эксплуатацию объектах. Эксперты считают, что рост цен продолжится