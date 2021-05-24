Модульное жилье в столице построят до конца года

Тестовый модульный дом для программы реновации в Москве планируется построить до конца текущего года. Об этом в понедельник рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что сейчас в Новой Москве инвесторы возводят завод, где будут выпускать жилые модули. На их основе и планируется построить тестовый десятиэтажный дом. Такая технология, подчеркнул Загрутдинов, позволит возводить до трех этажей в сутки.

"Если тестовый дом после обследования покажет хорошие эксплуатационные качества, технология может быть включена в программу реновации", - добавил он. Правда, есть одна трудность - транспортировка. По словам Загрутдинова, некоторые кварталы реновации расположены в плотной городской застройке, поэтому доставка готовых модулей от завода к стройплощадке может вызвать сложности.

Программа реновации старого жилфонда, напомню, была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживают порядка 1 млн человек. В новое жилье уже переехали более 30 тысяч москвичей. По программе, отмечают в департаменте строительства, возведено 113 новых домов. Из них под заселение передано 89. Продолжается строительство 174 домов, еще 92 новостройки проектируются.

В районе Люблино, например, новые квартиры получат жители 152 сносимых домов. В этом году там передадут под переселение восемь жилых домов. В их числе - десятиэтажная новостройка на Люблинской улице, которая скоро примет своих новоселов. Внутренняя отделка там завершена, сейчас благоустраивается прилегающая территория. В доме - 162 квартиры. Большинство из них - "двушки". Пять квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Новая технология строительства позволит возводить до трех этажей в сутки

По словам Загрутдинова, этот дом, как и другие участники программы, построен по московским стандартам реновации, а потому будет сдаваться, как и положено, с чистовой отделкой. В Люблине, отметил он, в рамках программы планируется строительство семи детских садов, четырех школ, четырех физкультурно-спортивных комплексов и детской поликлиники. В районе также появятся детский досуговый центр и школа искусств.