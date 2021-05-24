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Текст:   Марина Трубилина 
10:56 24.05.2021

Ни один дом со счетами эскроу пока не стал проблемным

Фото: Тагир Раджавов / РГ Фото: Тагир Раджавов / РГ
Фото: Тагир Раджавов / РГ

По схеме эскроу в России построено уже 180 тыс. квартир в многоэтажках, сообщает ДОМ.РФ. С 2019 года, по данным информационной системы наш.дом.рф, через счета эскроу построены и введены в эксплуатацию 1,5 тыс. многоквартирных домов с жилой площадью 8,9 млн кв. метров. Больше всего таких зданий возведено в Московской области - 54 дома с 15,3 тыс. квартир площадью 762,6 тыс. кв. метров.

Фото: mos.ru
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"С момента перехода на новые правила финансирования жилищного строительства прошло меньше двух лет, а уже около 180 тыс. российских семей получили современное, качественное жилье в домах, построенных по схеме эскроу. Такие многоэтажки есть уже более чем в 70 регионах, что свидетельствует о высокой доступности и удобстве нового механизма", - отметил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

На втором месте по количеству квартир в домах с эскроу - Татарстан, где появилось 8,6 тыс. квартир в 68 домах. Далее следуют Краснодарский край (8,3 тыс. квартир в 83 домах), Челябинская (8 тыс. в 82 домах) и Воронежская (7,9 тыс. в 48 домах) области. В десятку входят также Свердловская и Новосибирская области, Москва, Ленинградская область и Чувашия. В столице количество домов, построенных по новой схеме, невелико - всего 17, однако в них появилось 7,4 тыс. квартир площадью 346,7 тыс. кв. метров.

Сейчас с помощью счетов эскроу строятся еще 5,5 тыс. многоквартирных домов на 1,2 млн квартир общей площадью 57,8 млн кв. метров.

По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, с момента начала реформы ни один многоквартирный дом, строящийся по новым правилам, не стал проблемным. Это связано с тем, что новые правила повысили и финансовую устойчивость застройщиков, считают в ДОМ.РФ, теперь они строят дома не на средства граждан, а на банковские кредиты и не зависят от колебаний продаж на рынке.

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