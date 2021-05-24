Новый пункт экипировки поездов появился на станции "Кусково"

Новый пункт экипировки для региональных "Ласточек" и пассажирских поездов построен в Москве на станции "Кусково" Горьковского направления МЖД.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, здесь будет производиться все необходимое для подготовки поездов в рейс: уборка вагонов, биотуалетов, заправка водой, смена постельного белья и прочее. Именно с 29 мая отсюда будут подаваться составы под посадку пассажиров на новый вокзал Восточный и Курский вокзал. Всего здесь будут обслуживать 11 "Ласточек" и три пассажирских поезда сообщением Москва-Курск и Москва-Белгород.

На одном пути можно одновременно обслуживать два поезда "Ласточка" длиной 5 и 10 вагонов, а на другом - пассажирский поезд из 20-ти вагонов. Планируется установить электрические колонки для зарядки аккумуляторных батарей, которые обеспечивают резервное питание поездов, электроснабжение холодильных установок вагонов-ресторанов.

- В "Кусково" для экипировки переведены поезда со станций Москва-Каланчевская и Подмосковная, куда с Курского вокзала и в обратном направлении они следовали через Каланчевскую, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков. - Транзитные поезда также начнут курсировать, минуя центр города, выходя с одного радиального направления по соединительной ветви и третьему пути МЦК к новому вокзалу Восточный, а затем уходя по второй соединительной ветви на противоположное радиальное направление. Благодаря этому мы разгрузили стратегический центральный участок Курский вокзал - Каланчевская для продолжения реконструкции в рамках развития МЦД-2 и будущего МЦД-4.

Напомним, что с 29 мая с нового вокзала Восточный терминального комплекса Черкизово начнут курсировать 28 пар поездов, из них 18 - транзитных.