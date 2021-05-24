Новый пункт экипировки поездов появился на станции "Кусково"

Новости

Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 19:07
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 18:58
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 18:56
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 18:54
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 18:54
Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды 18:53
Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ 18:52
Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры 18:33
Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело 18:08
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ 17:57
В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair 17:55
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
Затмение Суперлуны, которое произойдет в среду, бывает раз в 12 лет 17:28
В Петербурге решили ввести обязательную аттестацию для гидов 17:11
Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора 17:09
Путин и Жапаров обнялись после переговоров в Сочи 17:01
Тверской подросток погиб в трансформаторе 16:49
Госдума рассмотрит ужесточение ответственности за пьяную езду 25 мая 16:49
Трейлер: Сергей Безруков в роли Бендера в приквеле "12 стульев" 16:35
Средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей 16:15
Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин 16:10
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 18:31
Рубрика: Экономика

Новый пункт экипировки поездов появился на станции "Кусково"

Текст: Ирина Огилько

Новый пункт экипировки для региональных "Ласточек" и пассажирских поездов построен в Москве на станции "Кусково" Горьковского направления МЖД.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Поезд "Жемчужина Кавказа" стал главной "фишкой" туристического сезона

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, здесь будет производиться все необходимое для подготовки поездов в рейс: уборка вагонов, биотуалетов, заправка водой, смена постельного белья и прочее. Именно с 29 мая отсюда будут подаваться составы под посадку пассажиров на новый вокзал Восточный и Курский вокзал. Всего здесь будут обслуживать 11 "Ласточек" и три пассажирских поезда сообщением Москва-Курск и Москва-Белгород.

На одном пути можно одновременно обслуживать два поезда "Ласточка" длиной 5 и 10 вагонов, а на другом - пассажирский поезд из 20-ти вагонов. Планируется установить электрические колонки для зарядки аккумуляторных батарей, которые обеспечивают резервное питание поездов, электроснабжение холодильных установок вагонов-ресторанов.

- В "Кусково" для экипировки переведены поезда со станций Москва-Каланчевская и Подмосковная, куда с Курского вокзала и в обратном направлении они следовали через Каланчевскую, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков. - Транзитные поезда также начнут курсировать, минуя центр города, выходя с одного радиального направления по соединительной ветви и третьему пути МЦК к новому вокзалу Восточный, а затем уходя по второй соединительной ветви на противоположное радиальное направление. Благодаря этому мы разгрузили стратегический центральный участок Курский вокзал - Каланчевская для продолжения реконструкции в рамках развития МЦД-2 и будущего МЦД-4.

Напомним, что с 29 мая с нового вокзала Восточный терминального комплекса Черкизово начнут курсировать 28 пар поездов, из них 18 - транзитных.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лавров призвал к сдержанности в оценке ситуации с самолетом Ryanair
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Объявлены условия для купивших путевки до старта программы детского кешбэка
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов