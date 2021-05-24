Под Тулой аэростат с пассажирами задел линию электропередач

Под Тулой воздушный шар с 12 пассажирами на борту совершил аварийную посадку, пострадавших нет. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в ведомстве.

ЧП произошло накануне вечером в деревне Труфаново, относящейся к Большой Туле. Как рассказал "РГ" председатель правления региональной Федерации воздухоплавательного спорта Олег Жохов, при подъеме аэростата неожиданно налетел сильный порыв ветра, в результате которого воздушный шар приподняло над землей.

- При приземлении, действительно, была задета опора электропроводки к дому. Опытный пилот сделал все возможное для минимизации последствий. Все люди - и пилот, и пассажиры живы и здоровы, никакого ущерба жилому дому нанесено не было. В настоящее время подача электричества к дому восстановлена, - пояснил Олег Жохов.

В момент аварийной посадки на борту аэростата, помимо пилота, находились 12 пассажиров.

Проверкой случившегося будет заниматься тульский транспортный прокурор под контролем межрегиональной транспортной прокуратуры.