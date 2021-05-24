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24.05.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

Полицейские нашли почти центнер наркотиков в лесах трех регионов

Текст: Михаил Фалалеев

О крупном наркотрафике в Архангельской области полицейские узнали из оперативных источников.

Фото: 39.мвд.рф
В Калининграде полиция изъяла крупнейшую за 6 лет партию наркотиков

Правоохранители при поддержке спецподразделения "Гром" на трассе в Вельском районе Архангельской области остановили машину, в которой было двое мужчин. Под обшивкой задних дверей иномарки было обнаружено более 70 пакетов с порошкообразным веществом.

Эксперты установили, что это синтетические наркотики весом свыше 16,5 килограмма. Наркокурьерами оказались жители Подмосковья, которые везли отраву из Ярославской области. Затем полицейские обнаружили тайники с крупными партиями наркотиков в лесах Самарской, Московской и Орловской областей - всего свыше 95 килограммов синтетических наркотиков. Их предполагалось сбыть бесконтактным способом через Интернет.

Задержанные взяты под стражу.

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