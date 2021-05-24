Полицейские нашли почти центнер наркотиков в лесах трех регионов

О крупном наркотрафике в Архангельской области полицейские узнали из оперативных источников.

Правоохранители при поддержке спецподразделения "Гром" на трассе в Вельском районе Архангельской области остановили машину, в которой было двое мужчин. Под обшивкой задних дверей иномарки было обнаружено более 70 пакетов с порошкообразным веществом.

Эксперты установили, что это синтетические наркотики весом свыше 16,5 килограмма. Наркокурьерами оказались жители Подмосковья, которые везли отраву из Ярославской области. Затем полицейские обнаружили тайники с крупными партиями наркотиков в лесах Самарской, Московской и Орловской областей - всего свыше 95 килограммов синтетических наркотиков. Их предполагалось сбыть бесконтактным способом через Интернет.

Задержанные взяты под стражу.