Росреестр принял 114 тысяч заявлений о сделках в других регионах

Наибольшее количество экстерриториальных сделок с недвижимостью в I квартале зарегистрировано в центральной России и на Урале, сообщает пресс-служба Росреестра.

Всего на госрегистрацию прав и кадастровый учет в первые три месяца года поступило 114 тысяч заявлений, сообщила замруководителя ведомства Елена Мартынова.

Наиболее востребованы экстерриториальные услуги были в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах, где было зарегистрировано 31,2 тысячи, 20,1 тысячи и 19,4 тысячи таких заявлений соответственно. На их долю приходится 52% всех экстерриториальных сделок в стране.

Среди регионов самая высокая активность - в Крыму и Севастополе (14,2 тысячи заявлений). В Челябинской области зарегистрировано 12,5 тысячи заявлений, поданных экстерриториально. В Московской области и Москве получено - 11,7 тысячи и 7 тысяч соответственно.

"Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу является очень своевременной, так как многие люди из северных регионов приобретают недвижимость на юге. Возможность подать документы онлайн или в МФЦ своего региона - определенный драйвер рынка недвижимости, который решил проблему отказа от операций с недвижимостью в силу сложной логистики процесса и высокой затратности", - отметил президент Российской гильдии риелторов, член Общественного совета при Росреестре Игорь Горский.

Механизм подачи документов по экстерриториальному принципу через МФЦ работает во всех регионах страны. Прием документов экстерриториально осуществляется в трех тысячах МФЦ и на сайте Росреестра. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица.