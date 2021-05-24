Новости

Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 19:07
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 18:58
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 18:56
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 18:54
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 18:54
Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды 18:53
Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ 18:52
Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры 18:33
Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело 18:08
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ 17:57
В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair 17:55
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
Затмение Суперлуны, которое произойдет в среду, бывает раз в 12 лет 17:28
В Петербурге решили ввести обязательную аттестацию для гидов 17:11
Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора 17:09
Путин и Жапаров обнялись после переговоров в Сочи 17:01
Тверской подросток погиб в трансформаторе 16:49
Госдума рассмотрит ужесточение ответственности за пьяную езду 25 мая 16:49
Трейлер: Сергей Безруков в роли Бендера в приквеле "12 стульев" 16:35
Средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей 16:15
Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин 16:10
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 18:54
Рубрика: Культура

Собянин открыл музей нефти в центре Москвы

Текст: Сергей Бабкин

В центре столицы появился музей нефти: его открыли на Сретенском бульваре.

"В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но у нас есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой", - подчеркнул на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин представил два проекта благоустройства в историческом центре Москвы

Открытие музея приурочено к 300-летию отрасли. Это уже второй общедоступный центр, посвященный нефти. Ранее интерактивная выставка открылась в одном из павильонов ВДНХ. Она посвящена процессам добычи, транспортировки и переработки нефти.

"А в новом музее посетители узнают историю нефтяной отрасли нашей страны от первых Бакинских вышек и заканчивая современными нефтяными месторождениями. Я надеюсь, что москвичам понравится эта выставка, эта часть нефтяного музея", - добавил Сергей Сергей Собянин.

Значительная часть экспозиции - мультимедийная. Многие процессы и объекты будут показаны на панорамном экране и в интерактивной зоне. Запись на посещение музея откроется в течение этого года.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Лавров призвал к сдержанности в оценке ситуации с самолетом Ryanair
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Объявлены условия для купивших путевки до старта программы детского кешбэка
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
В Большом театре представили новую книгу о Надежде Павловой
Крымов по-своему поставил Моцарта в "Мастерской Фоменко"