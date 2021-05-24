Собянин открыл музей нефти в центре Москвы

В центре столицы появился музей нефти: его открыли на Сретенском бульваре.

"В Москве нет нефтяных вышек, нефтяных месторождений, но у нас есть огромные отряды людей, которые двигают академическую науку, прикладную, образование, которое работает в значительной части на нефтяную отрасль страны, делая ее передовой", - подчеркнул на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

Открытие музея приурочено к 300-летию отрасли. Это уже второй общедоступный центр, посвященный нефти. Ранее интерактивная выставка открылась в одном из павильонов ВДНХ. Она посвящена процессам добычи, транспортировки и переработки нефти.

"А в новом музее посетители узнают историю нефтяной отрасли нашей страны от первых Бакинских вышек и заканчивая современными нефтяными месторождениями. Я надеюсь, что москвичам понравится эта выставка, эта часть нефтяного музея", - добавил Сергей Сергей Собянин.

Значительная часть экспозиции - мультимедийная. Многие процессы и объекты будут показаны на панорамном экране и в интерактивной зоне. Запись на посещение музея откроется в течение этого года.