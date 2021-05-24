Собянин представил два проекта благоустройства в историческом центре Москвы

Власти Москвы объявили о двух масштабных проектах благоустройства центра города.

Как отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин, существенно изменится облик Дмитровского переулка, который связывает Большую Дмитровку и Петровку. "Сворачивая в этот переулок, москвичи словно переносятся на несколько лет назад. Узкие тротуары, подвесные фонари и паутина воздушных проводов делают прогулки по нему крайне некомфортными", - считает Сергей Собянин.

За счет оптимизации ширины полос тротуары станут значительно шире и комфортнее для людей. На проезжей части сделают "карманы", парковочных мест станет больше. Причем не только для автомобилей, но и для велосипедов. Изменится и уличное освещение: появится восемь фонарей в историческом стиле. А воздушные кабели уберут под землю. Улица получит новый облик в сентябре этого года.

Также власти намерены благоустроить территорию около центра "Моя работа" на Шаболовке. "Будет заменен асфальт и обустроена парковка. Пешеходную зону замостят гранитной плиткой. Исчезнет паутина проводов - воздушные кабельные линии уберут под землю", - отметил глава города. Работы должны завершиться до конца года.