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24.05.2021 12:55
Рубрика: Общество

Спасенному медведю выберут имя на портале "Активный гражданин"

Текст: Ирина Огилько

Голосование по выбору имени для спасенной в Красноярском крае медведицы перенесено из социальных сетей Московского зоопарка на общегородскую платформу "Активный гражданин". О причинах рассказали "РГ" в пресс-службе столичного зоосада.

Фото: iStock
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За неделю с начала старта выбора имени медведице явного победителя не нашлось. "На выбор были предложены два варианта - Хатанга и Рада. Подписчики проголосовали примерно одинакова за оба имени и оставили под публикациями тысячи комментариев. Поэтому определить лидерство было решено с помощью переноса голосования на общегородскую платформу "Активный гражданин", - сообщили в пресс-службе.

Хатанга - это наименование самого крупного поселка, рядом с которым был найдет медведь. А второе имя - сокращенный вариант от слова Радуга.

Медведь появился в Московском зоопарке 21 апреля, он был спасен с острова Большевик Красноярского края, где прибился к золотодобытчикам. Мать медвежонка найти не удалось. Межведомственная рабочая группа Росприроднадзора приняла коллегиальное решение изъять медвежонка из природы и передать в рамках программы СОЗАР по белому медведю в Московский зоопарк для реабилитации и решения его дальнейшей судьбы.

В ноябре прошлого года умер один из белых медведей столичного зоопарка - Мурма, привезенная медвежонком в 1991 году.

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