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24.05.2021 22:22
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева: В школы столицы необходимо вернуть бесплатную "продленку"

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева заявила о необходимости ввести в столице новый стандарт поддержки семьи и молодежи. По ее мнению, одной из проблем действующей социальной политики является то, что многие льготы, адресованные детям, заканчиваются в 14 лет. Однако после четырнадцатилетия у юношей и девушек становится больше потребностей, нагрузка на семьи возрастает, особенно когда начинается учеба в среднем или высшем учебном заведении. Льготы должны распространяться на всю учащуюся молодежь, считает она.

Фото: seb_ra / istock
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Предложение прозвучало во время круглого стола "Социальная поддержка молодежи во время учебы в ВУЗах и ССУЗах", проведенного правозащитницей с представителями Молодежных парламентов столицы. Цель мероприятия - узнать мнение нового поколения и том, какая поддержка государства требуется столичному студенчеству. В самопрезентациях молодые люди рассказали, на какую помощь рассчитывают и оценили инициативы друг друга. Лучшие из них Разворотнева взяла в дальнейшую разработку.

Организация профориентации для поступающих в вузы и взаимодействие с потенциальным работодателем, психологическая поддержка студентов, бесплатный спорт, досуг и строительство специальных молодежных кластеров - это только часть предложенных ребятами проектов. Некоторые из них считают не менее важной экономическую составляющую обучения. Например, предлагают сделать единоразовую выплату-компенсацию расходов на гаджеты, которые были приобретены ими во время периода самоизоляции и осуществить перерасчет платы за учебу на удаленке. А также же они считают необходимым уравнять в правах на получение льготного проезда студентов заочных отделений и тех, кто учится очно.

Правозащитница рассказала ребятам о собственной идее, направленной на создание в Москве наивысшего стандарта поддержки семей с детьми и молодежи. Так, она предлагает ввести бюджетные квоты для абитуриентов из многодетных семей и увеличить количество мест в образовательных учреждениях, финансируемых московскими предприятиями, на условиях дальнейшего трудоустройства выпускников по целевым направлениям. Детям до 14 лет она считает нужным предоставить бесплатный ежегодный отдых. Обеспечить каждый район столицы бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в московские школы и гарантировать бесплатный проезд до мест учебы - необходимые меры для гармоничного развития и комфортной жизни подрастающего поколения, уверена общественница.

Активист Молодежного парламента района Нагатинский Затон Роман Мосякин отметил, что подобные мероприятия необходимы, так как контакт и обмен информацией между старшим поколением и молодежью нужно поддерживать.

Инициатива Мосякина о создании молодежного кластера вошло в тройку идей-лидеров круглого стола. Также особое внимание собравшихся привлекли предложения о довузовской подготовке абитуриентов и организации профильной и полноценной студенческой практики

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