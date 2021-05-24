Тверской подросток погиб в трансформаторе

Тверские следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка, погибшего в трансформаторной подстанции при попытке отсоединить кабель под напряжением.

Инцидент произошел вечером 23 мая на окраине Калязина. На территории бывшего водозабора группа подростков забралась в подстанцию, питающую электроэнергией дачный кооператив.

- Один из ребят при помощи ручного инструмента попытался отсоединить электрический кабель, находившийся под напряжением. Несовершеннолетний получил удар током и скончался на месте происшествия, - рассказали в управлении СК по региону.

Сотрудники следственного комитета и полиции побывали на месте смерти ребенка, начата проверка для выяснения всех обстоятельств трагедии.