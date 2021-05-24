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24.05.2021 20:16
Рубрика: Общество

В Москве появились няни-вахтовики

Текст: Сергей Бабкин
Среди так называемых "вахтовиков" в Москве появились не только строители и разнорабочие, но и няни. Как рассказала "РГ" президент ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова, такие гувернантки работают от двух недель в месяц, но зато полный день.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Вахтовики" на рынке были и раньше, но в последние месяцы их востребованность повысилась, продолжает эксперт. Хотя многие работники с детьми до сих пор пребывают в той или иной ипостаси удаленки, по факту трудятся они едва ли не больше, чем при обычном формате "дом-работа-дом". "С наступлением тепла многие семьи временно переезжают за город, но при этом взрослые продолжают работать даже на даче, - констатирует Наталия Линькова. - В таких условиях мамы и папы часто просто не готовы отпускать няню даже поздним вечером". Идеальным выходом стала "вахта" - трудовые отношения, больше привычные для классических работяг. Допустим, две недели няня работает с утра до позднего вечера и при этом живет в доме семьи. Потом на две недели уезжает отдыхать домой, а к ней на смену приезжает напарница. Это удобный для обеих сторон вариант, поскольку "няню на все лето" найти практически нереально.

Фото: Gettyimages
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"Многих нянь не отпускает на такой долгий срок собственная семья, - комментирует психолог-рекрутер сервиса "Бабушка на час" Алена Морозова. - К тому же у сотен кандидатов есть свои дачи, и это тоже не дает возможности покидать свой город на целое лето".

Обычно такой формат общения с няней не вызывает дискомфорта у детей, продолжает психолог-рекрутер. А вот финансовые ожидания кандидатов и реальность работодателей часто не совпадают.

Няни, претендующие на позицию вахтовика, чаще всего оценивают услуги в 5 тысяч рублей за сутки. В то же время большинство московских родителей не готово выделять на нянь в семейном бюджете более 75 тысяч рублей в месяц. Впрочем, есть один фактор, который может стать несомненным козырем вахтовика. Практика агентств показывает, что при прочих равных условиях родители отдадут предпочтение кандидату с прививкой от коронавируса. Во многих вакансиях это вообще обязательное условие.

Определенный дисбаланс на рынке домашнего персонала породил множество других вариантов взаимодействия родителей и нянь помимо вахты. По словам главы ассоциации Наталии Линьковой, уже появились узкие специалисты: грудничковые няни, развивающие, сопровождающие и даже ночные няни. Отдельных специалистов на дом московские семьи берут для подготовки к школе. Появились даже так называемые "няни на вырост": эти сотрудники берут шефство над грудничком, "растут" вместе с ним и заканчивают работу обычно, когда подопечный переходит в среднюю школу. Современный вариант дворянских гувернеров, "не докучаюших моралью строгой".

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