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24.05.2021 22:19
Рубрика: Экономика

В Москве выставили на продажу раритетный ЗИС за 57 миллионов

Текст: Сергей Бабкин

Житель Москвы выставил на продажу через портал auto.ru раритетный ЗИС 1948 года выпуска.

Фото: Борис Захаров
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ЗИС-110 является уникальным автомобилем. Это была первая модель, произведенная советским предприятием после Великой Отечественной войны. Во все времена ЗИС считался машиной представительского класса, на нем могли ездить высшие чиновники или заслуженные люди. Согласно ПТС, у этого авто был всего один хозяин, пробег - всего 10 тысяч километров. ЗИС оснащен бензиновым двигателем мощностью 140 лошадиных сил.

"Всего выпущено 2089 экземпляров всех модификаций. Продаю просто раритет!" - комментирует владелец. За ЗИС он просит 57 миллионов рублей, при этом выражая готовность продать машину в музей. Кстати, по данным портала, подобных лимузинов этого класса и эпохи в онлайн-продаже еще не было.

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