В Подмосковье с помощью камер вычислили грабителей тульских автозаправок

В Подмосковье с помощью Системы контроля безопасности дорожного движения удалось задержать подозреваемых в совершении серии нападений на автозаправки в Тульской области.

Задержанные совершили несколько "налетов" на автозаправочные станции автодороге М-4 "Дон". Преступники угрожали сотрудникам АЗС холодным оружием. В общей сложности им удалось похитить 126 тысяч рублей.

- В рамках закона об оперативно-розыскной деятельности с помощью камер фотовидеофиксации были вычленены из общего потока транспортных средств несколько автомобилей, возможно причастных к совершению преступления, - рассказал Андрей Вайцеховский, руководитель направления по взаимодействию с МВД компании-оператора Системы контроля безопасности дорожного движения.

Преступников удалось задержать с поличным при совершении очередного нападения.