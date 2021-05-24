В Подмосковье скорректировали закон о тишине

Подмосковные депутаты внесли поправки в Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области". Они касаются шумных ремонтных работ в новостройках.

Особый режим тишины в новостройках корректировали дважды. В 2016 году квартиры в новостройках разрешили ремонтировать почти круглосуточно с соблюдением тихого часа с 13.00 до 15.00 - но только в первые шесть месяцев. Жилья в Подмосковье строится много, с соблюдением всех правил тишины ремонты растягивались на месяцы.

В 2019-м в эту часть закона были внесены поправки. Многие новостройки сдаются уже с отделкой, и она большинство покупателей устраивает. А если и нет, они переделывают что-то, уже проживая в квартире. Заселившимся новоселам круглосуточный стук соседских молотков, конечно, мешал. Люди жаловались, поэтому часть послаблений для новостроек депутатам пришлось отменить. И сегодня, как уточняет председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый, в течение полугода после постановки дома на кадастровый учет пилить, сверлить и штробить в нем можно с 8.00 до 13.00 и с 15.00 до 21.00 в будни, и с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 22.00 в выходные. "Проблема в том, что люди начинают обживать новостройки с момента их ввода в эксплуатацию, не дожидаясь, когда дом будет поставлен на кадастровый учет", - объясняет Коханый. Между этими двумя событиями может пройти от пары-тройки месяцев до года, и все это время нормы закона о тишине на новостройку не распространяются. Закон "не видит" этого дома. И ремонтироваться новоселы могут круглосуточно, наплевав и на соседей, и на полицию.

Теперь коллизия устранена. Депутаты оговорили, что смягченный режим тишины распространяется на новостройки с момента сдачи дома в эксплуатацию. Кто не успел, будет ремонтироваться на общих основаниях - с 9.00 до 19.00 с соблюдением тихого часа (13.00 - 15.00) в будни и с 10.00 до 19.00 с соблюдением тихого часа в субботу. В воскресенье и выходные праздничные дни все ремонты запрещены. Узнать дату введения дома в эксплуатацию можно на портале ds.mosreg.ru.