В правительстве Подмосковья произошли перестановки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о кадровых переменах в составе правительства региона. Прежде всего он напомнил, что в Совет Федерации ушла Ольга Забралова, занимавшая должность первого заместителя председателя правительства области. Она будет сенатором от Подмосковья вместо Алексея Русских, который ушел исполнять обязанности губернатора Ульяновской области.

Первый вице-губернатор Подмосковья Ильдар Габдрахманов теперь будет совмещать свои текущие обязанности с должностью председателя правительства области. "Мы вводим такую позицию, чтобы координировать все важные направления, чтобы реализация национальных проектов у нас шла ускоренными темпами", - подчеркнул Воробьев. Ранее отдельной должности председателя правительства в Московской области не было, эти обязанности были совмещены с губернаторскими.

Зампред правительства региона Евгений Хромущин стал вице-губернатором, отвечающим за блок ЖКХ, энергетику, жилищную инспекцию и комитет по ценам и тарифам. Министр здравоохранения Светлана Стригункова будет совмещать свои обязанности с должностью зампреда правительства. Министр образования Ирина Каклюгина меняет профиль работы и становится зампредом правительства - министром социального развития. Прежний министр соцразвития Ирина Фаевская, возглавлявшая ведомство несколько лет, остается советником губернатора.

Министром образования назначен Илья Бронштейн. "Он долгое время работал в системе образования и хорошо знает область", - уточнил губернатор. Руководитель главного управления территориальной политики Мария Нагорная стала зампредом, а ГУТП возглавит экс-глава Ивантеевки Елена Ковалева.