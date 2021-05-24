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24.05.2021 13:40

Воронежские депутаты внесли предложения по поддержке бизнеса и граждан

Варианты эффективного решения задач, поставленных главой государства в ежегодном послании Федеральному Собранию, обсудили в Воронежской облдуме. Предложения депутатов направлены на рассмотрение в вышестоящие законодательные органы.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Инициативы касаются, в частности, поддержки молодых семей, развития малого и среднего предпринимательства, стимулирования частного бизнеса к сохранению рабочих мест. Депутаты отметили важность внедрения принципов "социального казначейства" при предоставлении гражданам государственных и муниципальных услуг.

Парламентарии также предлагают разработать федеральный закон в сфере природопользования, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промышленных площадок. Обеспечить оздоровление окружающей среды позволит целевой экологический сбор.

В Воронежской областной думе также выдвинули ряд предложений по стимулированию раннего обращения за медицинской помощью, упрощению процедуры диспансеризации и профосмотров, в том числе в вечерние часы. Народные избранники подчеркнули, что госпрограмма обновления парков машин скорой помощи и школьных автобусов должна быть пролонгирована при участии регионов.

Фото: Воронежская областная Дума
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Отдельный блок инициатив касается разработки программ по созданию музейных комплексов в сельской местности и малых исторических городах, проработке механизмов финансовой поддержки народных музеев.

- Мы обсудили возможные пункты дорожной карты по реализации послания главы государства, те меры, которые необходимо реализовать на региональном уровне, а также предложения по совершенствованию федерального законодательства. Это касается социальной сферы, развития транспортной инфраструктуры, природопользования, предпринимательства, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, здравоохранения, - рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

В рамках своих полномочий депутаты уже рассматривают изменения в ряд законов, регулирующих социальную сферу.

Напомним, 19 мая Госдума приняла в трех чтениях (а сенаторы поддержали) закон, направленный на адресную поддержку семей с детьми. Соответствующие изменения предстоит внести в законодательные акты регионального уровня. Новый закон устанавливает ежемесячные пособия беременным, вставшим на учет на ранних сроках, и на детей от восьми до 17 лет из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума. Обе меры поддержки начнут действовать с 1 июля. Пособия по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере ста процентов среднего заработка можно будет оформлять с 1 сентября.

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