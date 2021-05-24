Выставка "Железный век. Европа без границ" открылась в Историческом музее

Если машина времени будет изобретена, то информация для ее софта о I тысячелетии до н.э. на планете Земля уже собрана и готова. По крайней мере та, что касается Европы. Выставка "Железный век. Европа без границ. I тысячелетие до н.э.", открывшаяся в Историческом музее, предлагает путешествие на тридцать веков назад.

Но прежде чем отправляться в него, стоит упомянуть, что проект, который объединил музеи России и Германии в рамках Года Германии в России, сам обладает долгой историей. Она уходит корнями в трагедию музеев двух стран, пострадавших во время войны, и непосредственно касается судьбы перемещенных ценностей в послевоенное время. В данном случае речь об археологических находках, которые хранились в музеях Берлина. Но не только о них.

В 1956-1958 годах в восточный Берлин из СССР вернулось большинство музейных сокровищ, от "Сикстинской мадонны" и коллекции Дрезденской галереи до экспонатов археологических музеев. В 1963 году возвращенные археологические экспонаты стали основой Музея древнейшей и ранней истории в Восточном Берлине. Не были возвращены три "золотых ящика" с сокровищами Шлимана и некоторыми другими находками, оказавшимися в "зоне умолчания". Впервые они были показаны публике более полувека спустя после окончания войны. В 1996 году "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана" были представлены на выставке в ГМИИ им. А.С. Пушкина, а два года спустя в Эрмитаже можно было увидеть проект "Шлиман - Петербург - Троя".

Разрушенная Троя, воспетая Гомером, найденная Шлиманом и открытая вновь в музейных проектах конца ХХ века, стала отправной точкой для многолетней научной одиссеи музейщиков двух стран. Эрмитаж, ГИМ, ГМИИ им. А.С.Пушкина вместе с берлинским Музеем преистории и древней истории и Фондом Прусского наследия делали выставки, посвященные эпохе Меровингов и бронзовому веку в рамках проекта "Европа без границ". Нынешняя выставка "Железный век…" - третья в этом ряду.

В ее фокусе - эпоха, когда бронзу постепенно заменяет железо, когда кузницы появляются в каждом селении, а хромой умелец Гефест входит в античный пантеон богов Олимпийцев наравне с богами войны и торговли, охоты и любви. Эта эпоха начинается в I тысячелетия до н.э. О десяти веках, от которых нас отделяет еще 20 веков, и рассказывают более 1,3 тысячи раритетов из Музея преистории и древней истории Берлина, Государственного Эрмитажа, ГМИИ им.А.С.Пушкина, Исторического музея.

Но начинается выставка с кусков железной руды из Геологического музея им. Ферсмана. Бурый железняк, магнетит, притягивающий металл, булыжник железняка яшмовидный. Трудно представить, как древние люди могли догадаться, что из этих камней, вполне обычных на вид, можно делать мечи и шлемы, плуг и лопату. Говорят, первыми научились плавить железо жители Передней Азии - благодаря упавшим метеоритам. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу по понятным причинам трудно. Но факт тот, что человек, научившийся плавить железо, запустил техническую революцию - одну из первых, плодами которой мы пользуемся сих пор.

О НТР бронзового века в центральном пространстве выставки напоминает звук удара молоточка по наковальне и кузнечный горн, мерцающий цифровым экранным огнем. Горн не сразу заметишь. Он спрятан за большими электронными планшетами, на которых можно найти информацию об экспонатах или почитать каталог.

У этой выставки несколько параллельных сюжетов. Ключевой из них - как раз история о том, как изобретение железа повлияло на материальный мир народов Европы, как появлялись центры добычи руды, а за ними - новые торговые пути, а следом - новые торговые и политические центры, где развивались новые культуры. И если ранний железный век - это гальштатская культура народов, живших в Центральной и Южной Европе в VIII-V веках до н.э., то следом приходит культура кельтов, которую называют периодом латена. Это столпы, на которых стоит структура выставки. А вокруг этих центральных сюжетов - история этрусков, отношений греков со скифами, киммерийцами, сарматами, жизнь обителей лесов в Приуралье и горных племен, которые относят к кобанской культуре.

Античный мир отнюдь не в центре экспозиции. Греко-персидские войны, о которых писал Геродот, как и битвы скифов с персами и договоры с греками, вообще все привычные главные события мировой истории "из учебника" остаются "рамкой" проекта. Выставка делает ставку - на вещи, на предъявление подлинника. В этом смысле кувшин с вытянутым утиным носиком (ау, дизайнеры, какая классная идея пропадает!) или фибулы, ставшие прообразом английской булавки, - вроде метеоритов, которые являются через много световых лет из подземелья гробниц и таят истории людей прошлого.

Бронзовый коринфский шлем, оставлявший незащищенным только глаза и нос воина, носил солдат в 8-7 веке до н.э. Этот греческий шлем найден в Южной Италии. Далековато от греческих островов. Золотая круглая чаша с ручкой в виде изящной фигуры животного - по виду совершенно скифская, но с надписью на греческом вокруг кромки - была найдена в 1864 году на Дону в погребении сарматов. Золотая монета с профилем Аполлона в венке, ухо которого очень похоже на извив буквы S, чеканилась явно не греками. Но она подражает греческой монете - статеру Филиппа II Македонского. Созданная в 359-356 гг. до н. э. кельтским мастером в древней Галлии, она обнаружена во время раскопок близ реки Сона, во Франции.

Спрашивается, где Филипп II Македонский и где Франция? Где Коринф и где Южная Италия? Понятно, что сейчас айфоны и автоматы Калашникова не знают границ, но 25 веков назад все же было по-другому, не так ли? Оказалось, не так. Не об этом ли писал еще Тит Лукреций Кар, рассуждая "О природе вещей"?

Мало-помалу затем одолели мечи из железа, //

Вид же из меди серпа становился предметом насмешек; //

Стали железом потом и земли обрабатывать почву //

И одинаковым все оружием в битвах сражаться.

Словом, "глобальный мир" не сегодняшнее изобретение. Именно поэтому вторая осевая линия проекта - сюжеты, которые показывают неожиданные переплетения, взаимовлияния культур народов, осваивавших плавильное производство железа.

Наконец, третий сюжет выставки рифмует сюжеты единой Европы "железного века" и нынешнего цифрового. Он опирается на исследования археологов и усилия дипломатов. И вещи из кельтского "княжеского" погребения где-то в земле Саар впервые за много лет оказались рядом в аккуратной витрине Исторического музея в Москве. Бронзовый кувшин с вытянутым по-утиному носиком. Золотой шейный обруч и браслет, декоративное убранство лошадей. Похоже на пазл, который сложился вновь. Картина эта стала возможна благодаря труду музейщиков, переговорам дипломатов, доверию коллег друг другу и знанию, что за нами - общий европейский космос тридцати веков.

Прямая речь

Алексей Левыкин, директор Исторического музея:

Мы хотели показать безбрежное европейское культурное пространство, которое относится к концу II - началу I тысячелетия до н. э. Многообразное и очень интересное, с точки зрения взаимопроникновения культур.

На этой выставке видишь, насколько в ту далекую эпоху культура была мобильна. Понимаешь, что огромные расстояния от Черного моря до юга Сибири (это ареал распространения скифов), на самом деле не такие уж дальние. По крайней мере, предметы, которые обнаруживают археологи во время раскопок на этой огромной территории, имеют очень много общего.

Тур Хейердал говорил, что океаны не разъединяют народы, а становятся дорогой, соединяющей их друг с другом. То же самое можно сказать о степи. Она делала возможными связи народов.

Я с огромным удовольствием читал каталог. Когда я заканчивал исторический факультет университета, такого рода работ, охватывающих историю десяти веков всей Европы, от Испании до Южного Урала, не было. Потрясающее исследование. Очень рекомендую.