Жителей Подмосковья предупредили об опасности ландышей

В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям столичного региона об опасности ландышей. Эти цветы сейчас в изобилии цветут в подмосковных лесах.

И они ядовиты, напомнили в комлесхозе. Причем ядовитыми являются все части растения, но наибольшая концентрация яда находится в ягодах. Если случайно съесть цветок ландыша или даже выпить воду, в которой стоял букет, можно умереть. Потому что растение содержит сердечный гликозид, способный нарушать работу сердца. Опасны ландыши не только для людей, но и для домашних животных.

А еще ландыши считаются исчезающим видом растений и поэтому включены в Красную книгу Московской области. Так что эти цветы лучше не рвать вообще, а любоваться ими в естественных природных условиях.