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24.05.2021 11:47
Рубрика: Общество

Жителей Подмосковья предупредили об опасности ландышей

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям столичного региона об опасности ландышей. Эти цветы сейчас в изобилии цветут в подмосковных лесах.

Фото: Ирина Сизова/РГ
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И они ядовиты, напомнили в комлесхозе. Причем ядовитыми являются все части растения, но наибольшая концентрация яда находится в ягодах. Если случайно съесть цветок ландыша или даже выпить воду, в которой стоял букет, можно умереть. Потому что растение содержит сердечный гликозид, способный нарушать работу сердца. Опасны ландыши не только для людей, но и для домашних животных.

А еще ландыши считаются исчезающим видом растений и поэтому включены в Красную книгу Московской области. Так что эти цветы лучше не рвать вообще, а любоваться ими в естественных природных условиях.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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