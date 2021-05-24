Чернышенко поставил цель снизить в 3 раза стоимость поездки на Камчатку

Поездка на Камчатку может подешеветь в три раза. Такую задачу поставило Правительство России, сообщает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Ключевой сдерживающий фактор развития массового туризма на Камчатке является логистические ограничения. В связи с этим высокая стоимость туров", - рассказал он премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.

Также он отчитался по результатам беседы с населением. И оказалось, что только 20 процентов местных жителей были в Долине гейзеров.

В связи с этим, по словам Дмитрия Чернышенко, делается акцент на развитие малой авиации. "Это значительно дешевле в эксплуатации, чем вертолеты. И это дает хороший эффект, причем не только для туризма, но и развития края в целом", - заключил он.