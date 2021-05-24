На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

В понедельник утром на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до трех километров.

Шлейф распространился в юго-восточном направлении на пять километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Выпадение пепла в близлежащих населенных пунктах не наблюдается. Угрозы для жителей нет.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.