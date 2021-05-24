На Сахалине главу района арестовали по делу о взятке

Главу Макаровского района Сахалинской области арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ).

На время следствия чиновник будет находиться в следственном изоляторе, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, мэр городского округа получил 1,2 миллиона рублей от местного 59-летнего жителя за покровительство и преимущество при заключении муниципальных контрактов.

"Одновременно продолжается расследование ранее возбужденного уголовного дела в отношении ряда жителей региона по факту хищения денег из бюджета Макаровского района", - сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.