В аэропорту Якутска началась реконструкция ВПП

В аэропорту Якутска начали реконструировать взлетно-посадочную полосу, работы продлятся до октября. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, закрыт участок ВПП длиной 625 метров.

Аэропорт продолжит работу в штатном режиме с рабочим 1628-метровым участком полосы. В период ремонтных работ авиационное сообщение будут обеспечивать авиакомпании "Якутия", "АЛРОСА", "Сибирь/S7", "Ираэро" и "Уральские авиалинии". Выполнять межрегиональные рейсы при предельно укороченной полосе они смогут только на воздушных судах Boeing-737-700, Embraer-170 LR, Sukhoi Superjet 100 и Airbus 319. Это усложнит перелеты в центральные города из-за необходимости совершать посадки в промежуточных аэропортах. В пресс-службе отметили, что на расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет.

План-график реконструкции разработан государственным заказчиком проекта - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".

С октября аэропорт начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров (активный участок 3250 метров).

Ремонт ВПП был начат в 2018 году и сильно затянулся из-за изменений проектных решений. В целом реконструкцию аэропорта планируют завершить в 2023 году. В федеральном бюджете на это предусмотрено 4,2 миллиарда рублей.