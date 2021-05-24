В Бурятии "черные лесорубы" протаранили машину лесников

В Таргабатайском районе Бурятии лесники Заудинского лесничества задержали двух мужчин, незаконно заготавливавших древесину.

"Сотрудники перегородили дорогу машиной, однако, нарушителей это не смутило, и они ехали задним ходом, надеясь оторваться. На развилке мужчины решили все же развернуть автомобиль, и, протаранив машину лесников, продолжили отступление", - сообщает на официальной странице в соцсети республиканское агентство лесного хозяйства.

Участковый лесничий побежал за автомобилем браконьеров и на ходу остановил машину. Водителя задержали, а его напарнику удалось скрыться. Им оказался житель поселка Николаевский.

Причиненный ущерб лесному фонду оценили в 115 тысяч рублей. Нарушители успели заготовить пять кубометров дров. Составлен протокол о незаконной рубке лесных насаждений (статья 260 УК РФ). Все материалы переданы в полицию для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.