Забайкалец получил 17 лет за убийство давшего показания подростка

В Забайкальском крае 19-летнего местного жителя осудили на 17 лет за убийство человека в связи с выполнением им общественного долга.

В 2019 году 17-летний подросток дал показания против мужчины. Он и его знакомый, решив из мести убить несовершеннолетнего, вывезли жертву за поселок Агинское и попытались задушить, а затем нанесли парню 24 ножевых ранения в шею и грудь. После этого преступники расчленили тело и спрятали в разных местах.

Во время расследования убийства оба фигуранта дела были задержаны, но один из них покончил с собой в следственном изоляторе. Второй пытался переложить всю вину на умершего соучастника.

Однако, как уточнили в региональном СК, следствие представило в суде доказательства вины обоих молодых людей, проведя экспертизы ДНК и ряд других проверок.